Ein Auslandskredit mit negativer Schufa ist möglich. Allerdings sind bei diesen Darlehen einige Dinge zu beachten. Wir zeigen auf, welche Punkte für Darlehensnehmer besonders wichtig sind. Üblicherweise kommt dieser „Kredit ohne Schufa“ aus Liechtenstein, früher aus der Schweiz. Aus dieser Zeit stammt auch noch die Bezeichnung „Schweizer Kredit“.

Ein Auslandskredit mit negativer Schufa kommt oftmals von der Sigma Bank mit Sitz in Liechtenstein.

Das Darlehen ist streng strukturiert und bietet nur drei Darlehenshöhen bei fest vorgegebener Laufzeit.

Die Annahmerichtlinien fallen restriktiver aus als bei vielen deutschen Banken.

Ein Kredit trotz Schufa bei einer in Deutschland ansässigen Bank kann manchmal die bessere Lösung sein.

Eine weitere Alternative ist der Kredit von Privat.

Warum ein Auslandskredit mit negativer Schufa?

Oft genug geraten Menschen ohne eigenes Verschulden in eine finanzielle Notlage. Geplatzte Lastschriften, offene Kreditraten oder ein offener Kreditkartensaldo sind die Folge. Die Auswirkungen liegen auf der Hand. Negative Schufa-Einträge sind die Folge, eine Kreditaufnahme, um die offenen Forderungen zu bündeln, wird unmöglich. In diesem Fall ist guter Rat teuer. Oftmals hilft nur noch ein Auslandskredit.

Kredit ohne Schufa – woher kommt er?

Die Schweiz, aber auch Liechtenstein oder Polen, kennen keine Institution wie die deutsche Schufa. Vor diesem Hintergrund erfolgt weder eine Schufa-Anfrage als auch ein Schufa-Eintrag bei Zusage des Darlehens. In fast allen Fällen wird ein Auslandskredit mit negativer Schufa von der Liechtensteiner Sigma Bank vergeben. Die Sigma Bank ist spezialisiert auf Kredite an deutsche Staatsbürger mit schwacher Bonität.

Was sind die Voraussetzungen für einen Auslandskredit mit negativer Schufa?

Die Sigma Bank verteilt die Darlehen allerdings nicht nach dem Gießkannenprinzip. Vielmehr legt sie schon bei den Annahmebedingungen recht strikte Vorgaben fest. Diese sind teilweise strenger, als bei Banken in Deutschland, die Kredite auch bei negativen Schufa-Einträgen vergeben. Die Annahmerichtlinien der Sigma Bank in der Übersicht:

Der Kredit wird nur an Personen in einer festen Anstellung vergeben.

Der Antragsteller darf nicht älter als 62 Jahre sein.

Es werden nur Kreditnehmer mit einem unbefristeten Arbeitsverhältnis akzeptiert.

Der Antragsteller darf nicht mehr als zehn Tage im laufenden Kalenderjahr krank gewesen sein.

Die Berufstätigkeit nach Elternzeit muss mindestens vier Monate ununterbrochen erfolgt sein.

Haben Antragsteller Anspruch auf Kurzarbeitergeld, erfolgt eine besondere Prüfung.

Neukunden der Sigma Bank müssen einen Auszug aus dem Schuldnerverzeichnis vorlegen, sofern sie weniger als zwei Jahre beim aktuellen Arbeitgeber beschäftigt sind.

Die Gehaltsabtretung muss entweder notariell oder von der Gemeinde beglaubigt sein.

Gerade der letzte Punkt wird Darlehensnehmer in ländlichen Regionen, in denen jeder jeden kennt, irritieren. Eine notarielle Beglaubigung kostet Geld, eine unnötige Ausgabe in einer finanziell prekären Situation. Die Beglaubigung durch die Gemeinde vornehmen zu lassen, wenn man mit dem Mitarbeiter im selben Fußballverein kickt, oder am selben Stammtisch sitzt, ist ziemlich unangenehm.

Die Frage nach den Krankheitstagen kommt deutschen Darlehnsnehmern vermutlich auch ein wenig merkwürdig vor. Keine deutsche Bank fragt danach, wie lange ein Kreditnehmer krank war.

Die Konditionen für den Schweizer Kredit

So strikt, wie die Annahmerichtlinien gestaltet sind, so strikt sind auch die Konditionen. Der Kreditnehmer kann keine freie Kreditsumme oder für ihn passende Laufzeit wählen. Die Darlehensdauer beträgt grundsätzlich 40 Monate, unabhängig von der Höhe des Darlehens. Der Auslandskredit mit negativer Schufa ist auch nur in drei Größenordnungen erhältlich. Diese lauten auf 3.500 Euro, 5.000 Euro und 7.500 Euro.

Bemerkenswert sind auch die Vorgaben für das mindestens vorhandene Haushaltsnettoeinkommen. Diese orientieren sich zum einen an der Höhe des Kredites, zum anderen an der Anzahl der unterhaltsberechtigten Personen des Kreditnehmers.

Die folgende Übersicht zeigt, welche Einkommen gefordert sind:

Unterhaltspflichtige Personen Mindesteinkommen Kredit 3.500 Euro Mindesteinkommen Kredit 5.000 Euro Mindesteinkommen Kredit 7.500 Euro 0 1.210,00 Euro 1.660,00 Euro 1.860,00 Euro 1 1.680,00 Euro 1.980,00 Euro 2.180,00 Euro 2 1.950,00 Euro 2.350,00 Euro 2.600,00 Euro 3 2.260,00 Euro 2.710,00 Euro 3.010,00 Euro 4 2.620,00 Euro 3.320,00 Euro 3.570,00 Euro 5 3.240,00 Euro — —

Die Zinsen hängen von der jeweiligen Höhe des Darlehens, nicht von der Bonität des Antragstellers ab. Für ein Darlehen in Höhe von 3.500 Euro berechnet die Sigma Bank einen gebundenen Sollzins von 8,84 Prozent im Jahr, effektiv 11,12 Prozent jährlich. Bei einem Kredit über 5.000 Euro fallen 8,83 Prozent nominale und 11,11 Prozent effektive Zinsen an. Die identischen Konditionen gelten auch für Kredite in Höhe von 7.500 Euro.

Die Spanne zwischen Nominalzins und effektivem Jahreszins ist ein Indiz dafür, dass eine zusätzliche Vermittlungsgebühr anfällt. Diese beträgt für Kredite über 3.500 Euro einmalig 105 Euro. Für ein Darlehen in Höhe von 5.000 Euro berechnet die Sigma Bank eine Courtage von 150 Euro und bei 7.500 Euro Kredit sind es 225 Euro. Die Maklerprovision wird mitfinanziert. Sie fällt generell an, auch wenn die Antragstellung direkt über die Sigma Bank erfolgt.

Die monatliche Rate beträgt bei 3.500 Euro Kredit 105,15 Euro. Für 5.000 Euro Darlehen fallen 150,20 Euro im Monat und bei 7.500 Euro Kredit 225,30 Euro an.

Die Sigma Bank ist Stand April 2020 noch nicht soweit, dass sie einen digitalen Kreditprozess implementiert hat. Das ganze Vorgehen mutet noch sehr „old school“ an. Selbst das VideoIdent-Verfahren ist bei einer direkten Antragstellung bei der Sigma Bank nicht möglich. Damit zieht sich natürlich auch der Zeitraum vom Kreditantrag bis zur Auszahlung des Geldes auf das Konto. Nutzt der Antragsteller den Umweg über einen in Deutschland ansässigen Kreditvermittler, ist das VideoIdent-Verfahren fallweise möglich.

Alle Formulare müssen ausgedruckt, ausgefüllt und mit den angeforderten Unterlagen per Post nach Liechtenstein oder an den in Deutschland eventuell eingeschalteten Vermittler gesendet werden.

Erfahrungen: Welche Alternativen gibt es zum Auslandskredit ohne Schufa?

Als Kreditnehmer in Deutschland muss man sich vor Augen halten, dass es Banken gibt, die grundsätzlich einen Antrag bei negativer Schufa ablehnen. Es gibt aber auch Banken, die sehr wohl bei einer negativen Schufa nach der Ursache schauen.

War der Grund für den Schufa-Eintrag ein einmaliger Kontakt zu einem Inkassobüro, verschlechtert dies die Bonität. Das führt wiederum zu einem höheren bonitätsabhängigen Zinssatz, aber nicht zu einer Ablehnung der Darlehensanfrage.

Anders bewerten die Kreditinstitute natürlich die Bonität, wenn zu einem negativen Schufa-Eintrag auch noch der Buchungstext „Rücklastschrift“ überdurchschnittlich häufig in den Kontounterlagen auftaucht. In diesem Fall wird die Kreditvergabe schon schwieriger.

Im Zusammenhang mit einer Kreditvergabe und der damit verbundenen Werbung müssen Verbraucher immer unterscheiden zwischen „Kredit trotz Schufa“ und „Kredit ohne Schufa“. Bei einem Kredit ohne Schufa handelt es sich um einen Auslandskredit mit negativer Schufa. Ein Kredit trotz Schufa kommt auch bei schwächerer Bonität noch zur Auszahlung, nur eben mit höheren Zinsen. Bevor sich ein Darlehensnehmer die Mühe macht, einen Auslandskredit mit negativer Schufa aufzunehmen, sollte er zunächst schauen, ob er nicht in Deutschland einen Kredit trotz Schufa erhält.

Dies ist häufig einfacher möglich, als es die Verbraucher glauben. Können Sie einen elektronischen Kreditantrag nutzen, steht das Geld als echter Sofortkredit meist am nächsten Tag auf dem Konto zur Verfügung.