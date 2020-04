Bon-Kredit im Test – Ein seriöser Vermittler für Kredite trotz negativer Schufa

Bon-Kredit zählt zu den ältesten Kreditvermittlern in Deutschland. Das Unternehmen ist seit über 40 Jahren aktiv. Dabei handelt es sich noch nicht einmal um einen deutschen Anbieter. Bon-Kredit ist ein Markenname der schweizerischen Master Media Group.

Das populärste Produkt der Schweizer ist zweifelsfrei der Kredit ohne Schufa, auch als „Schweizer Kredit“ bekannt. Wir haben uns Bon-Kredit einmal näher angeschaut, und wollten wissen, was es mit dem eidgenössischen Anbieter auf sich hat. Lesen Sie hier alles, was Sie über Bon-Kredit wissen müssen.

Das Wichtigste in Kürze:

Bon-Kredit ist ein seriöser Kreditvermittler, der schon seit Jahrzehnten am Markt aktiv ist. Bon-Kredit ist eine Marke der Schweizer Master Media Group und in Deutschland seit über 40 Jahren als Kreditvermittler tätig.

Bon-Kredit ist eine Marke der Schweizer Master Media Group und in Deutschland seit über 40 Jahren als Kreditvermittler tätig. Bon-Kredit vermittelt alle Arten von Krediten, auch Kredite ohne Schufa und Baufinanzierungen ohne Schufa.

Bon-Kredit vermittelt alle Arten von Krediten, auch Kredite ohne Schufa und Baufinanzierungen ohne Schufa. Bei den Darlehenslaufzeiten stehen, laut Homepage, Dauern bis zu 120 Monaten zur Auswahl.

Bei den Darlehenslaufzeiten stehen, laut Homepage, Dauern bis zu 120 Monaten zur Auswahl. Die Konditionen bewegen sich bereits bei den Werbezinsen über denen zahlreicher Mitbewerber.

Welche Kredite gibt es bei Bon-Kredit?

Bon-Kredit vermittelt alle Arten von Krediten für private Verbraucher. Dazu zählen klassische Ratenkredite, Autokredite, Beamtenkredite, Kredite ohne Schufa, aber auch Hypotheken. Lediglich Rahmenkredite fehlen im Portfolio von Bon-Kredit.

Die Konditionen

Üblicherweise gilt der erste Blick potenzieller Kreditnehmer den Zinsen. Dabei fallen natürlich die Werbezinsen ins Auge, der niedrigste mögliche Zinssatz. Allerdings unterscheidet sich Bon-Kredit nicht von den meisten anderen Mitbewerbern. Die Zinsen bewegen sich in einer bonitätsabhängigen Bandbreite, auf die der Anbieter als Vermittler gar keinen Einfluss hat. Bon-Kredit kann nur das publizieren, was von den Partnern vorgegeben wird.

Wer mit vielen Partnerbanken arbeitet, sollte auch eine entsprechend große Bandbreite bei den Zinsen aufweisen. Bon-Kredit wartet mit den folgenden Zahlen auf:

Bonitätsabhängiger, gebundener Sollzins von 3,83 Prozent bis 15,49 Prozent fest.

Effektiver Jahreszins 3,90 Prozent bis maximal 15,99.

Weitaus spannender als die Bandbreite der Zinsen fällt jedoch der Zweidrittelzins aus. Dieser besagt, welchen maximalen Zinssatz mindestens zwei Drittel der Kreditnehmer entrichten. Es stellt sich immer die Frage, orientiert sich der Zweidrittelzins näher am unteren Ende oder eher am oberen.

Bon-Kredit stellt das folgende repräsentative Berechnungsbeispiel gemäß Paragraf 6a der Preisangabenverordnung (PAngV) bereit:

Sollzinssatz: 7,98 Prozent fest für die gesamte Laufzeit

Effektiver Jahreszins: 8,29 Prozent

Nettokreditbetrag: 10.000 Euro

Vertragslaufzeit: 72 Monate

Monatliche Rate: 175,29 Euro

Gesamter Zinsaufwand: 2620,68 Euro

Gesamtrückzahlung (inkl. aller Gebühren): 12.620,68 Euro.

8,29 Prozent effektiv bewegen sich deutlich näher an der unteren Grenze als am maximalen Zins. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Kreditnehmer mit durchschnittlicher Bonität 8,29 Prozent bezahlt, fällt relativ hoch aus. Allerdings müssen wir anmerken, dass es in der Breite deutlich günstigere Anbieter gibt.

Die bonitätsabhängigen Zinsen weisen eine hohe Bandbreite auf. Der Zweidrittelzins bewegt sich näher an der unteren Grenze, fällt aber im Marktvergleich recht hoch aus.

Die Rahmenbedingungen

Neben den Zinsen spielen noch eine Menge anderer Faktoren bei der Auswahl eines Geldgebers oder Vermittlers hinein. Es stellt sich die Frage, welche Mindest- und Maximalkreditsummen möglich sind, welche Laufzeiten Bon-Kredit anbietet und wer als Kunde infrage kommt.

Mit der Kredituntergrenze wendet sich Bon-Kredit auch an den Personenkreis, der nur ein kleines Darlehen benötigt. Bereits ab 1.000 Euro vermitteln die Schweizer Darlehen. Wer extrem hohen Kreditbedarf hat, kann bei Bon-Kredit Darlehen bis zu einer Höhe von 100.000 Euro aufnehmen.

Allerdings weicht der Kreditrechner von den Aussagen auf der Startseite ab. Interessenten können bereits Darlehen ab 100 Euro kalkulieren. Die Obergrenze in Rechentool liegt bei 300.000 Euro. Die maximale Laufzeit dagegen nur bei 111 Monaten. Der Kunde kann seinen Darlehensbedarf bis zu einer Höhe von 10.000 Euro in Schritten von je 100 Euro definieren. Danach steigen die Stufen auf 500 Euro. Bis 60.000 Euro sind noch Abstände von 1.000 Euro möglich, danach nur noch 5.000 Euro. Ab einem Kreditbetrag von 100.000 Euro staffelt Bon-Kredit in 25.000er Schritte, 200.000 Euro und 300.000 Euro sind als Fixbeträge möglich.

Dass bei einem solchen Volumen lange Laufzeiten notwendig sind, versteht sich fast von selbst. Als Mindestlaufzeit gibt Bon-Kredit sechs Monate vor. Die Laufzeit lässt sich monatsgenau über die Eingabe der gewünschten Rate vorbelegen.

Bei den Personengruppen, die bei Bon-Kredit einen Kredit beantragen möchten, ist der Rahmen großzügig gesetzt. Als Kreditnehmer kommen

Beamte

Rentner bis zu 80 Jahren

Studenten

Arbeitslose

Freiberufler und gewerblich Selbständige

infrage. Allerdings stellt die Kreditvermittlung für Studenten und Selbstständige kein Alleinstellungsmerkmal dar. Die Kreditvergabe ist nur möglich, wenn der Darlehensnehmer einen Mitantragsteller ins Boot holt, der die Anforderungen an eine Kreditvergabe erfüllt. Ein Vorgehen, welches auch bei anderen Banken absolut üblich ist.

Die Wahl der Laufzeit kann stufenlos erfolgen. Die Stufen für den Kreditbetrag hängen vom Volumen ab. Bei kleineren Darlehensbeträgen kann der Kredit auf 100 Euro genau beziffert werden.

Ablauf und Kreditantrag

Abgesehen von dem im Vergleich zu Mitbewerbern recht hohen Einstiegszins sieht das Angebot von Bon-Kredit bis hierher recht solide aus. Wir wollten wissen, wie es mit dem Kreditantrag steht.

Hier wird es spannend. Üblicherweise macht es schon einen Unterschied, ob ein Kreditnehmer einen Autokredit sucht, einen Kredit ohne Schufa oder ein Darlehen zur freien Verwendung. Auf Baufinanzierungen wollen wir hier nicht eingehen.

Ein Autokredit ist häufig mit günstigeren Zinsen ausgestattet als ein Kredit zur freien Verwendung. Die Frage auf der Startseite der Antragsstrecke, aus welchem Fernsehsender man Bon-Kredit kenne, scheint relevanter zu sein, als die Frage nach dem Verwendungszweck.

Wir sind nur verwundert, wie ein Anbieter den günstigsten Autokredit finden will, wenn er gar nicht weiß, dass der Kunde danach sucht.

Bon-Kredit betont auf dem „Weiter“-Button immer, dass die Anfrage kostenfrei ist. Auf der letzten Antragsseite angekommen, erfahren wir, dass Bon-Kredit für uns einen Darlehensvermittler mit dem Namen kontaktierte, der sich mit uns in Verbindung setzen wird. boncred ist an der Anschrift Siemensstr. 9, 73117 Wangen, Deutschland registriert.

Da wir nicht mit Klarnamen arbeiten, werden wir nie erfahren, ob uns das Angebot postalisch zugesendet wird, oder ein Mitarbeiter unbedingt einen Termin vereinbaren möchte. Wir wissen jedoch aus zahlreichen Nutzererfahrungen, dass der Kunde zum Abschluss einer Unfallversicherung gedrängt wird.

Nett ist das während der Antragsstrecke eingestreute Angebot einer kostenlosen Kreditkarte. Erfreulicherweise räumt Bon-Kredit inzwischen die Option direkt an dieser Stelle ein, die Karte abzulehnen. Bis vor einiger Zeit war der Kreditantrag nur möglich, wenn die Karte bestellt wurde. Erst am Ende des Antrages konnte der Antragsteller von diesem Angebot zurücktreten.

Bei der Kreditkarte handelt es sich um eine gebührenfreie MasterCard Gold. Herausgeber ist die Luxemburger Advanzia Bank. Wer seinen Kreditsaldo in einer Summe bezahlt, spart recht hohe Zinsen auf den offenen Saldo ein. Vorteil der Karte ist, dass Bargeldbezug am Geldautomaten weltweit kostenlos und ohne Begrenzung der Transaktionen möglich ist. Allerdings berechnet die Bank bei Barverfügungen ab dem Tag der Abhebung Zinsen. Dies kann man umgehen, wenn man im Vorfeld Guthaben auf das Kartenkonto überweist.

Leider erfährt man an keiner Stelle, welches die Partnerbanken von Bon-Kredit im Detail sind. Es ist nur bekannt, dass der Kredit ohne Schufa von der Sigma Kredit Bank aus Liechtenstein stammt.

Nach dem Absenden der Kreditanfrage ist übrigens die IP-Adresse des benutzten Rechners bei Bon-Kredit vorübergehend für eine erneute Antragstellung oder Überprüfung der Daten gesperrt. Hübsch wäre es auch, wenn der Vermittler während der Antragsstrecke eine Telefonnummer für etwaige Rückfragen einblendet.

Was hat es mit der „positiven Vorprüfung“ auf sich?

Die positive Vorprüfung suggeriert dem Kunden, dass mit seiner Anfrage bereits alles auf den Weg gebracht sei. Im Vertrieb nennt man dies eine „Festigungsfloskel“, welche den potenziellen Kunden davon abhalten soll, noch andere Angebote einzuholen. Zu diesem Zeitpunkt wurden lediglich die Daten übermittelt, Bon-Kredit konnte noch keinerlei Bonitätsprüfung vornehmen.

So ist auch der Hinweis einzustufen, der Antragsteller möge keine weiteren Anfragen bei anderen Anbietern tätigen. Dies könne zu einer Verzögerung der Bearbeitung und einer Verschlechterung der Bonität führen.

Der Kreditantrag ist klar gegliedert und selbsterklärend. Als merkwürdig empfanden wir, dass unsere Anfrage an einen weiteren Vermittler gegeben wurde. Laut Kundenerfahrungen versucht dieser, noch Versicherungsverträge zu platzieren. Ein Sofortkredit wie bei einem vollständig digitalen Kreditantrag ist bei Bon-Kredit nicht möglich. Postlaufzeit und Weitergabe der Unterlagen an einen Dritten verhindern dies.

Welche Unterlagen sind bei Bon-Kredit notwendig?

Im Anschluss an die Kreditanfrage bietet Bon-Kredit die Option an, den Gehaltsnachweis sofort hochzuladen. Alternativ kann ihn der Antragsteller auch mit der Post übersenden. Für die Legitimation benötigt der Antragsteller einen gültigen Personalausweis oder einen Reisepass mit Wohnsitzbestätigung.

Die Legitimation ist auch im VideoIdent-Verfahren möglich. Das bringt aber nicht wirklich etwas, da die Unterlagen am Ende des Tages doch mit der Post an Bon-Kredit zurückgesendet werden müssen.

Daraus ergibt sich, dass ein vollständig digitaler Kreditantrag bei Bon-Kredit nicht möglich ist. Damit ergibt sich auch, dass der beworbene Sofortkredit eher relativ zu sehen ist. Eine sofortige Mitteilung, das Darlehen sei in Prüfung und an den Außendienst weitergeleitet, macht keinen Sofortkredit. Mitbewerber, auch Vergleichsportale, ermöglichen eine Auszahlung des Kreditbetrages innerhalb von 24 Stunden nach Antragstellung, oft auch schon innerhalb einer Stunde.

Die Rückzahlungsphase

Der eine oder andere Kreditnehmer setzt sich auch schon vor dem eigentlichen Kreditantrag mit der Rückzahlungsphase auseinander. Immerhin läuft diese in der Regel über mehrere Jahre und persönliche Veränderungen können jederzeit eintreten.

Zwei Punkte sind in diesem Zusammenhang berücksichtigenswert:

Sind kostenlose Sondertilgungen möglich?

Erlauben die Partnerbanken von Bon-Kredit Ratenpausen?

Beide Sachverhalte hängen von der jeweiligen Partnerbank ab, welche das Darlehen letztendlich vergibt. Vor diesem Hintergrund wäre es schön, wenn man wüsste, mit wem Bon-Kredit kooperiert. Die Option, aufgrund einer Gehaltssonderzahlung das Darlehen vorzeitig ohne zusätzliche Kosten zurückzuzahlen hat durchaus Charme.

Gerade in der Vorweihnachtszeit kann es auf der anderen Seite für Familien mit Kindern interessant sein, eine Ratenpause einzulegen. Zu beiden Sachverhalten äußert sich Bon-Kredit nicht. Gerade der zweite Punkt muss im Zweifelsfall im persönlichen Gespräch mit der Bank geklärt werden.

Da Bon-Kredit nur Vermittler und nicht Geldgeber ist, kann es auch keine valide Aussage zu Kosten bei einer vorzeitigen Ablösung oder bei Ratenpausen geben. Dies muss der Kreditnehmer mit der finanzierenden Bank besprechen.

Wie kann man zu Bon-Kredit Kontakt aufnehmen?

Bon-Kredit bietet seinen Kunden und Interessenten vier Optionen zur Kontaktaufnahme:

E-Mail: info@bon-kredit.de

Telefon: Kostenfreie Hotline 0800-724450, erreichbar von Montag bis Freitag in der Zeit zwischen8:00 Uhr und 18:00 Uhr

WhatsApp: 01523 615 06 28.

Facebook

Die Erreichbarkeit der Hotline fällt für Arbeitnehmer, die vom Arbeitsplatz aus keine Kreditgespräche führen können, nicht sehr kundenfreundlich aus.

Wurde Bon-Kredit von der Stiftung Warentest geprüft?

Die Stiftung Warentest sah bislang noch keine Veranlassung, sich mit Bon-Kredit selbst zu beschäftigen. Sie warnt allerdings vor einem „Kredit ohne Schufa“, da die Vergabekriterien recht „anders“ sind.

Damit ist allerdings die Frage noch nicht beantwortet, ist Bon-Kredit seriös? Rein juristisch gesehen ist Bon-Kredit seriös. Allerdings hält es das Unternehmen mit der alten Verkäuferweisheit, nur so viel zusagen wie nötig, und so wenig zu sagen, wie möglich. Würde Bon-Kredit die Seriosität fehlen und der Anbieter juristisch zweifelhaft arbeiten, hätte er sich kaum über 40 Jahre am Markt halten können.

Kann man den Bon-Kredit aufstocken?

Auch auf diese Frage gibt es keine eindeutige Antwort. Bon-Kredit vermittelt nur die Darlehen. Wie es damit aussieht, den Kredit erhöhen zu können, hängt von der jeweiligen Bank ab. Üblicherweise verschließen sich die Banken diesem Wunsch jedoch nicht, da sie einen höheren Zinsertrag generieren können.

Die einzige Einschränkung kann es bei dem Kredit ohne Schufa der Sigma Bank geben. Dieses Darlehen ist auf 7.500 Euro maximiert, der bestehende Kredit muss in das neue Darlehen einfließen. Wer ein Darlehen über 5.000 Euro nutzt, aber weitere 5.000 Euro benötigt, hat bei dieser Bank keine Chance.

Fazit und Bewertung

Für uns ist nicht ganz ersichtlich, weshalb die Angaben zur möglichen Darlehenshöhe auf der Startseite von Bon-Kredit von den Optionen im Darlehensrechner erheblich abweichen. Die Einschaltung eines weiteren Unternehmens für die finale Bearbeitung sehen wir ebenfalls als eher zweifelhaft. Die gesamte Antragsgestaltung sollte man besser nicht hinterfragen.

Die Zinsen lassen den Schluss zu, dass das Gros der Klientel von Bon-Kredit nur über eine mittlere bis eher schwache Bonität verfügt. Der Zinssatz preist das Kreditausfallrisiko mit ein. Wir würden uns auch mehr Transparenz in Bezug auf die Information über die Partnerbanken wünschen. Bis zur Überstellung des endgültigen Kreditvertrages fischt der Antragsteller im Trüben, wenn er wissen möchte, wer sein endgültiger Vertragspartner ist.

Auf der anderen Seite hat sich Bon-Kredit einen Namen damit gemacht, auch in sehr schwierigen Konstellationen erfolgreich Darlehen zu vermitteln. Für diese Personengruppe mag das Unternehmen der richtige Ansprechpartner sein. Wer aber bereits über eine durchschnittliche Bonität verfügt, ist mit einem anderen Partner sicher besser bedient.

Bon Kredit MasterCard Gold

Bon-Kredit bietet auch eine kostenlose goldene MasterCard. Diese entspricht der Advancia MasterCard Gold.