Seriös schnell Geld leihen mit der CashCape App

Mit CashCape hat die Familie der vollständig digitalen Sofortkredite ein neues Mitglied bekommen. Bei CashCape handelt es sich um ein Produkt der Berliner Quantic Finance GmbH. Das Unternehmen kooperiert bankseitig mit der Solarisbank und der Bank Sutor. Quantic Finance GmbH agiert im Grunde als Kreditvermittler. Wir haben uns die neue Darlehensgeneration für Sie einmal genauer angesehen.

Die Zinsen

Der erste Blick eines Kreditnehmers gilt in der Regel den Zinsen. Diese fallen bei CashCape bonitätsabhängig aus. Der effektive Jahreszins beginnt bei 1,95 Prozent. Die Zinsobergrenze liegt allerdings bei 17,48 Prozent für den gebundenen Sollzins. Für den effektiven Jahreszins bedeutet dies eine Größe von 18,95 Prozent. Die Angaben zum Zweidrittelzins lesen sich wie folgt:

Gebundener Sollzins: 6,74 Prozent p.a.

Effektiver Jahreszins: 6,95 Prozent p.a.

Darlehensbetrag: 1.000 Euro

Monatliche Rate: 86,41 Euro

Anzahl Raten: 12

Gesamtbetrag: 1.036,87 Euro

Dieser Zinssatz besagt, welchen maximalen Zinssatz mindestens zwei Drittel der Kreditnehmer bezahlen müssen. Der Werbezins weicht extrem vom Zweidrittelzins ab. Ein Umstand, der Antragstellern klar machen sollte, dass die Wahrscheinlichkeit, für 1,95 Prozent effektiv ein Darlehen zu erhalten, sehr gering ist. Der Zweidrittelzins fällt allerdings noch vergleichsweise human aus, betrachtet man die Zinsobergrenze. Man darf jedoch nicht vergessen, dass CashCape nach einer recht strenge Annahmepolitik verfährt. Dazu jedoch mehr im nächsten Abschnitt.

Die Rahmenbedingungen

Mit einer Mindestkreditsumme von 1.000 Euro wendet sich CashCape auch an Darlehensnehmer, die nur kleinere Kreditsummen, beispielsweise für eine Umschuldung des Dispos, benötigen. Der maximale Kreditbetrag von 35.000 Euro deckt das Gros der Kreditanfragen in Deutschland ab. Der durchschnittliche Kreditbetrag liegt hierzulande bei 14.000 Euro. Die Kreditsumme kann in Schritten von 250 Euro vorgegeben werden. Damit ermöglicht der Anbieter eine fast punktgenaue Auszalungssumme

Bei den Laufzeiten kann der Kreditnehmer zwischen Dauern von zwölf bis 84 Monaten wählen. Die Abstufung erfolgt in Schritten von zwölf Monaten.

Voraussetzungen

Die Annahmevoraussetzungen sehen auf jeden Fall einen Wohnsitz in Deutschland, Volljährigkeit des Kreditnehmers und ein Girokonto bei einer in Deutschland ansässigen Bank vor. Das Mindesteinkommen muss 1.200 Euro betragen und muss aus einer nicht-selbstständigen Tätigkeit im

Schufa

Im Rahmen der Beantragung erfolgt eine Schufa-Anfrage. Eine negative Schufa schließt die Kreditvergabe ebenfalls aus. Antragsteller müssen definitiv über eine gewisse Bonität verfügen, um von diesem Sofortkredit profitieren zu können.

Ein Kredit ohne Schufa Prüfung ist bei CashCape nicht möglich.

Hier finden Sie seriöse Anbieter für einen schufafreien Kredit.

CashCape betont, dass in Zusammenhang mit der Darlehensanfrage und dem Darlehen selbst außer den Zinsen keine weiteren Kosten anfallen.

Die Antragstellung

Im Gegensatz zu anderen echten digitalen Kreditverträgen ist die Antragstellung bei CashCape zweigeteilt. Die eigentliche Kreditanfrage erfolgt über die Homepage des Anbieters. Die Fragen beinhalten Daten zur Person, zu den wirtschaftlichen Verhältnissen, zum Beruf und zu den Ein- und Ausgaben des Antragstellers.

Wurde die Kreditanfrage positiv eingestuft, kommt ein Bruch im Ablauf. Der Antragsteller muss sich jetzt die App von CashCape auf sein Handy laden und dort den Antragsprozess vervollständigen. Dazu zählt auch der sogenannte digitale Kontocheck. Dieser ist für die finale Bonitätsprüfung notwendig.

Damit schränkt CashCape die Darlehensnehmer allerdings auf User von Android- oder iOS-Endgeräten ein.

Der Antragsteller ermächtigt CashCape, mit seinen persönlichen Zugangsdaten zum Onlinebanking seiner Bank Einblick auf sein Konto zu nehmen. Dies ersetzt das Fotokopieren und postalische Versenden der Kontoauszüge. Die Vorgehensweise geht vollkommen mit dem Datenschutz in Einklang. In Verbindung mit dem VideoIdent-Verfahren und der qualifizierten digitalen Signatur wird so aus dem CashCape Darlehen ein echter Sofortkredit, der nach der Genehmigung noch am selben Tag zur Auszahlung kommt.

Der Antragsprozess ist klar gegliedert und auch auf einem mobilen Endgerät sehr gut lesbar. Auch wenn die Fragen im Grunde selbsterklärend sind, wäre es wünschenswert, wenn eine Rufnummer des Anbieters während des Antragsprozesses dauerhaft eingeblendet wäre.

Der Service

CashCape setzt voll auf das Internet. Anders ist es nicht erklärlich, dass für eine Kontaktaufnahme seitens der Kunden primär nur ein E-Mail-Kontaktformular zur Verfügung steht. Auf Neu-Deutsch: Reduced to the max. Eine Telefonnummer (0176 54683343) findet sich nur im Impressum.

Man muss dem Anbieter aber zu Gute halten, dass der umfassende FAQ-Bereich eigentlich alle möglicherweise aufkommenden Fragen umfänglich abarbeitet.

Während der Darlehenslaufzeit

Es kann durchaus sinnvoll sein, sich schon vor der Kreditaufnahme mit den Vorgaben während der Darlehenslaufzeit vertraut zu machen. Zwei Gründe sprechen dafür:

Der Kreditnehmer benötigt eine Ratenpause.

Der Kreditnehmer möchte das Darlehen vorzeitig kündigen.

Im ersten Fall wird es schwierig, da CashCape keine Verlängerung der Laufzeit vorsieht. Dies wäre üblich, wenn beispielsweise die Rate verringert oder pausiert werden soll. Für den Fall der Ratenstundung muss sich der Kreditnehmer entweder mit CashCape oder der finanzierenden Partnerbank in Verbindung setzen.

Im Fall einer vorzeitigen Tilgung des Darlehens verzichten die Berliner bedauerlicherweise nicht auf die gesetzliche Vorfälligkeitsentschädigung. Diese beträgt ein Prozent des vorzeitig getilgten Betrages bei einer Laufzeit von mehr als zwölf Monaten. Liegt die Restlaufzeit bei unter einem Jahr, fallen noch 0,5 Prozent der Summe an. Die vorzeitige Kreditkündigung muss schriftlich erfolgen und kann nicht mehr widerrufen werden. Viele der Mitbewerber, auch bei vollständig digitalen Krediten, sind hier deutlich weiter.

Kreditverträge regeln eigentlich alle Belange zwischen den Beteiligten. Dennoch kann es während der Laufzeit einmal zu Differenzen kommen. In diesem Fall kommt es darauf an, welche Bank das Darlehen vergeben hat, um herauszufinden, über wen die Regulierung läuft. CashCape macht keinerlei Angaben, beispielsweise zur Europäischen Streitbeilegungsplattform.

Die Informationen zu den Rechtsgrundlagen, Allgemeine Geschäftsbedingungen einschließlich eines Musterkreditvertrages, finden sich jedoch unter dem Menüpunkt „Rechtliches“.

Cashcape Kredit erhöhen

Es ist dem Umstand geschuldet, dass CashCape noch sehr jung am Markt ist. Das Unternehmen weist selbst darauf hin, dass es noch einige offene Baustellen hat, an deren Beseitigung es arbeitet. So ist es aktuell zum Beispiel nicht möglich, das Darlehen während der Laufzeit aufzustocken. Ebenso kann der Kreditnehmer während der Laufzeit keinen zweiten Kredit bei CashCape aufnehmen.

Fazit & Bewertung

Wo Licht ist, ist auch Schatten. CashCape punktet ganz klar mit seinem sehr strukturierten Antragsprozess und der einfachen Bedienbarkeit der Antragsstrecke. Der vollständig digitale Antrag mit sofortiger Kreditzusage macht aus diesem Produkt einen echten Sofortkredit. Der schlanke Kreditprozess macht es leider unmöglich, dass Selbstständige mit erweiterter Bonitätsprüfung als Antragsteller infrage kommen. Mangelnde Ratenpausen oder kostenfreie Sondertilgungen sind weitere Haare in der Suppe. Wer jedoch mehr Wert auf eine sofortige Auszahlung als auf Rahmenbedingungen legt, sollte die kostenlose Kreditanfrage nutzen.