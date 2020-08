👨‍💼 Geld online von Privatleuten leihen – Sofortige Auszahlung

Die Banken haben es im Zuge der Finanzkrise geschafft, ihren Kredit bei den Verbrauchern zu verspielen – im wahrsten Sinne des Wortes. Geld leihen von privat ohne Bank ist heute eine Vorgehensweise nicht nur für Kreditnehmer mit schwächerer Bonität. Das Darlehen von einer Privatperson ist auch für solvente Kreditnehmer teilweise ein Frage des Prinzips.

Kein Wunder also, dass sich Plattformen für die private Kreditvergabe etabliert haben und Schwarmfinanzierungen an der Tagesordnung sind. Allerdings hat sich in den letzten Jahren ein wenig die Spreu vom Weizen getrennt, neue Geschäftsmodelle sind entstanden. Wir wollen hier zwei Akteure in diesem Segment vorstellen.

👥 Geld leihen von Privat – Vergleich von Plattformen mit guten Erfahrungen

Geld leihen von Privat in Deutschand – Seriöse Anbieter im tabellarischen Vergleich:

Smava Test 2 1.000 € bis 50.000 € 12 bis 84 Monate Kreditanfrage auch trotz negativer Schufa.

Kreditanfrage auch trotz negativer Schufa. Schnelle Auszahlung in 24h möglich. Antrag

💶 Sofort Geld leihen von privat ohne Bank – Wie funktioniert es?

Zunächst einmal wollen wir kurz erläutern, wie man sich Geld von privat ohne Bank leihen kann.

Im ersten Schritt muss sich der Darlehensnehmer auf einem entsprechenden Portal registrieren und Fragen zu seiner Person, seinen wirtschaftlichen Verhältnissen und zu dem zu finanzierenden Projekt beantworten. Danach erfolgt seitens des Portalbetreibers eine Bonitätseinstufung. Diese schließt auch immer eine Schufa-Anfrage mit ein, aber: Die Annahmekriterien fallen bei schwacher Bonität deutlich großzügiger aus, als bei einer Bank.

Den Kreditnehmern stehen auf der anderen Seite private Geldgeber gegenüber. Diese haben andere Chancen-Risiko-Erwartungen als Banken. Daher sind sie, bei entsprechender Verzinsung, auch bereit, höhere Risiken einzugehen. Die Risiken wiederum relativieren sich, da sich die investierten Beträge auch in Größenordnungen von 50 Euro abspielen können. Die Geldgeber stellen sich häufig Kreditportfolios mit Darlehen unterschiedlicher Laufzeit und Verzinsung zusammen.

Auxmoney und Smava zählen zu den Urgesteinen unter den Plattformen von Krediten von privat, sind allerdings in den letzten Jahren völlig unterschiedliche Wege gegangen. Wir wollen diese beiden Anbieter vorstellen.

Auxmoney Sofortkredit auch trotz negativer Schufa

Auxmoney wurde bereits im Jahr 2007 gegründet und hat seinen Sitz, wie es sich für ein FinTech gehört, in Berlin. Auxmoney vermittelt Darlehen für folgende Verwendungszwecke:

Klassische Verbraucherratenkredite

Sofortkredite

Firmenkredite

Kredite für Selbstständige

Gerade Selbstständige haben bei klassischen Ratenkrediten Probleme mit einer Zusage. Banken akzeptieren häufig noch nicht einmal die Kreditanfrage, da die Prüfung von Sicherheiten den automatisierten Kreditprozess sprengen würde.

Auxmoney vermittelt zwar keine Kredite ohne Schufa, ein Kredit trotz Schufa ist, bei entsprechend höheren bonitätsabhängigen Zinsen, aber durchaus möglich.

Die Konditionen bei Auxmoney

Antragsteller bewegen sich bei Auxmoney nicht in einem konditionsfreien Raum, in dem jeder aufrufen kann, was er möchte. Um eine strukturierte Bearbeitung zu ermöglichen, sind bestimmte Rahmenbedingungen vorgegeben.

Möglicher Kreditbetrag 1.000 Euro bis 50.000 Euro Laufzeit 12 Monate bis 84 Monate Gebundener Sollzins, laufzeitabhängig 3,95 Prozent bis 16,9 Prozent Effektiver Jahreszins 4,02 Prozent p.a. bis 19,9 Prozent p.a. Zweidrittelzins 17,05 Prozent Erfolgsabhängige Vermittlungsgebühr 3,5 Prozent Monatliche Servicepauschale 2,50 Euro

Mit der Einstiegsgröße von 1.000 Euro spricht Auxmoney auch Kreditnehmer mit eher geringem Kreditbedarf an. Es ist nachvollziehbar, dass nicht jeder Kreditnehmer mit jedem Geldgeber in direktem Kontakt steht. Das Einsammeln der Gelder, die Auszahlung des Kredites und die Rückführung der Raten an die einzelnen Geldgeber erfolgt treuhänderisch durch die SWK Bank.

Die Voraussetzungen für einen Kredit bei Auxmoney

Kredit trotz Schufa möglich

Volljährigkeit, Wohnsitz in Deutschland, Konto bei einer in Deutschland ansässigen Bank.

Kein Kredit bei harten Schufa-Merkmalen wie Insolvenz oder Haftbefehl.

Ausreichendes Einkommen für die Rate, Bürge oder zweiter Antragsteller sind nicht vorgesehen.

Höchstalter bei Kreditvergabe 69 Jahre.

Die Vorteile und Nachteile beim Auxmoneykredit auf einen Blick

Wir haben die Vorteile und Nachteile der besseren Übersichtlichkeit halber tabellarisch für Sie zusammengestellt:

Vorteile Nachteile Geringer Einstiegsbetrag Vergleichsweise niedrige maximale Kreditsumme. Kreditvergabe trotz Schufa möglich. Sondertilgungen nur gegen Gebühr Aufstockungskredit nach einigen Monaten möglich. Keine digitale Signatur Klassisches regelmäßiges Einkommen keine Voraussetzung. Keine Ratenpausen Kredit auch für Selbstständige Vermittlungsgebühr und monatliche Servicegebühr Kredit auch für Rentner möglich.

Ein vollständig digitaler Kreditantrag mit qualifizierter Signatur wäre durchaus wünschenswert.

Die Kreditanfrage bleibt für 20 Tage auf der Plattform eingestellt. Ist bis dahin nur ein Teilbetrag der gewünschten Summe zusammengekommen, ist keine Teilauszahlung möglich. Es kann immer nur der von Beginn an beantragte Kredit zur Auszahlung kommen.

Je besser die Bonität des Antragstellers und je detaillierter die Beschreibung des zu finanzierenden Projektes, um so schneller findet sich die notwendige Anzahl an Geldgebern. Häufig vergehen keine 24 Stunden zwischen Freischaltung der Anfrage und der Auszahlung des Kreditbetrages.

Es ist zwar schon seit dem Jahr 2013 her, dass sich die Stiftung Warentest zu Auxmoney speziell geäußert hat. Das Votum fiel aber eindeutig positiv aus, gerade in Bezug auf Kreditnehmer mit schwacher Schufa und Selbstständige.

Dass Auxmoney recht erfolgreich arbeitet, belegt die Auszahlungsquote. Stand Juli 2020 kamen in der Summe über 260.000 Kredite zur Auszahlung.

Smava – Geld leihen von Privatpersonen oder Bank

Smava startete seine Tätigkeit ebenfalls im Jahr 2007, ebenfalls in Berlin. Allerdings hat das FinTech seine Geschäftspolitik inzwischen grundlegend geändert. Aus der ehemaligen Vermittlung von Krediten von privat an privat wurde ein klassischer Kreditvermittler, der mit über 20 Banken, aber auch mit Auxmoney kooperiert.

Kreditnehmer haben bei Smava die Auswahl, ob sie einen klassischen Bankkredit oder eine Finanzierung von privat an privat wünschen. Das Produktportfolio von Smava umfasst

Umschuldungen

Autokredite

Beamtendarlehen

Sofortkredite

Eilkredite

Kleinkredite

Annuitätendarlehen

Die Konditionen

Ein Vermittler, der mit über 20 Partnern arbeitet, weist eine entsprechende Bandbreite bei den Konditionen auf:

Mindestkreditbetrag 500 Euro Maximaler Kreditbetrag 120.000 Euro Mindestlaufzeit 12 Monate Maximale Laufzeit 144 Monate Gebundener Sollzins 0,68 Prozent pro Jahr bis 16,99 Prozent p.a. Effektiver Jahreszins 0,68 Prozent pro Jahr bis 17,06 Prozent p.a. Zweidrittelzins 4,71 Prozent effektiv

Der gebundene Sollzins ist der reguläre Zinssatz. Im Rahmen von Werbeaktionen mit der hauseigenen Kreditmarke „kredit2day“ bietet Smava immer wieder Kredite zu einem Zinssatz von – 0,4 Prozent an. Diese sind allerdings betragsmäßig limitiert, die Rückzahlung erfolgt innerhalb von zwölf Monaten.

Voraussetzungen für den Ratenkredit bei Smava

Die Voraussetzungen richten sich natürlich am Ende des Tages nach der jeweiligen Bank. Aber es gibt einige Leitplanken, in denen sich der Kreditnehmer bewegen muss. Dazu zählen

Volljährigkeit, Wohnsitz in Deutschland, Konto bei einer in Deutschland ansässigen Bank.

Keine harten Schufamerkmale

Ein Kredit trotz Schufa ist bei Smava durchaus möglich.

Die Besonderheiten bei Smava

Smava startet nicht mit einer Übersicht der Anbieter, sondern mit einer Kreditanfrage. Erst an deren Ende sieht der Antragsteller, mit welchen Banken Smava kooperiert. Er wählt nun die Bank aus, deren Angebot ihm am meisten zusagt und sendet die Anfrage ab.

Parallel dazu nutzt Smava die Angaben des Kunden, um zu prüfen, ob andere Anbieter ebenfalls als Geldgeber in Betracht kommen. Im Idealfall erhält der Antragsteller mit nur einer Kreditanfrage bis zu sechs Kreditvorschläge übermittelt. Diese Dienstleistung von Smava fällt komplett kostenlos aus, eröffnet aber deutlich größere Zusagechancen.

Nutzt die infrage kommende Bank einen vollständig digitalen Antragsprozess, ist für den Kreditnehmer auch ein echter Sofortkredit mit unverzüglicher Auszahlung des Geldes auf das Konto möglich.

Scheitern, beispielsweise aufgrund der Bonität, alle Vermittlungsbemühungen an eine Bank, leitet Smava die Anfrage automatisch an Auxmoney weiter. Hier kann sich der Kreditnehmer dann doch Geld leihen von privat ohne Bank.