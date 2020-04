Kredit mit Minuszins – Wie geht das?

Das historisch niedrige Zinsniveau treibt immer merkwürdigere Blüten. Seit rund zwei Jahren profitieren Verbraucher im Rahmen von Marketingaktionen von negativen Zinsen.

Vergleichsportale bewerben Darlehen in Höhe von 1.000 Euro mit einem Minuszins von einem Prozent bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Verbraucher freuen sich zum einen, zum anderen kommt immer wieder einmal die Frage nach dem Sinn einer solchen Aktion auf. Wir wollen das Thema „Minuszinsen bei Krediten“ hier ein wenig tief gehender betrachten.

Warum bieten Banken Minuszinsen an?

Banken leben davon, dass sie für Gelder, die sie ausleihen, Geld in Form von Zinsen bekommen. Schließlich müssen sie für Teile der Refinanzierung auch selbst wieder Zinsen an die Inhaber von Tagesgeld-, Spar- und Festgeldkonten bezahlen.

Auf der anderen Seite müssen die Anbieter auch kontinuierlich neue Kunden werben. Marketingmaßnahmen, beispielsweise Fernsehwerbung, sind teuer und funktionieren nur nach dem Gießkannenprinzip. Sie werden „ausgegossen“ in der Hoffnung, den einen oder anderen Interessenten zu treffen.

Das wirkliche Gold für eine Marketingabteilung liegt aber in qualifiziertem Adressmaterial. Für eine Bank oder einen Vermittler stellen die Daten eines Verbrauchers, der bereits in früherer Zeit ein Darlehen aufgenommen hat, ein solches qualifiziertes Adressmaterial dar.

Die wenigsten Menschen benötigen einen Kredit nur über 1.000 Euro. In der Regel fällt der Bedarf zu einem späteren Zeitpunkt höher aus. Zum einen kann der „Negativzins-Kunde“ künftig gezielt mit personalisierter Werbung angesprochen werden. Zum anderen behält der Kreditnehmer im Hinterkopf „bei denen hatte ich ja schon mal ein Superangebot, da gehe ich wieder hin“.

Negativzinsen bei einem Kredit sind also kein Gutmenschentum seitens der Kreditinstitute, sondern schlicht die Möglichkeit, billiger zu qualifizierten Kunden zu kommen, als durch anonyme Werbung in den Medien. Neben den Adressdaten kennen die Geldgeber in diesem Moment auch die Bonität des Kunden. Sie können mögliche personalisierte Marketingmaßnahmen also noch sehr viel kundenspezifischer gestalten.

Beispielsweise lassen sich gezielt Niedrigzinsangebote bei Kreditnehmern mit guter und sehr guter Bonität bewerben. Dem stehen auf der anderen Seite Kreditangebote mit großzügiger Interpretation der Bonität bei Kunden mit weniger gutem Scoring gegenüber.

Liegen die Daten aus einer solchen Werbemaßnahme erst einmal vor, werden sie in der Zukunft zieloptimiert eingesetzt.

Zwischenresümee

Negativzinsen bei Krediten bieten den Banken als Marketinginstrument bestmögliche Voraussetzungen, um an qualifizierte und nach Zielgruppen selektierbare Datensätze für spätere Werbemaßnahmen zu kommen.

Ausnahme Kreditanstalt für Wiederaufbau

Bauherren oder Immobilienerwerber, die einen Teil ihrer Baufinanzierung durch einen Kredit bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau, kurz KfW, bestreiten, profitieren ebenfalls von Minuszinsen. Dabei handelt es sich allerdings nicht um einen Marketing Gag, sondern um ein konkretes Förderprogramm.

Die Rede ist vom Förderprogramm 153, energieeffizientes Bauen. Dieses unterstützt die Darlehensnehmer bei der Umsetzung des Standards „KfW-Energieeffizienzhaus“. Das Darlehen wird in einer Höhe von bis zu 120.000 Euro ausgezahlt und ist mit 0,75 Prozent Zinsen belegt. Aber: Abhängig vom erzielten Energieeffizienzgrad erhält der Kreditnehmer einen Tilgungszuschuss zwischen maximal 18.000 Euro und maximal 30.000 Euro, abhängig vom Kreditvolumen. In der Gesamtkalkulation über die Dauer der Zinsbindung von zehn Jahren drückt dies den Zinssatz ins Minus.

Durch den Tilgungszuschuss der KfW profitieren Bauherren und Erwerber unter bestimmten Voraussetzungen faktisch von Minuszinsen.

Für wen lohnt sich ein Kredit mit Minuszinsen?

Ein Kredit mit Minuszinsen lohnt sich für jeden. 1.000 Euro leihen und 950 Euro zurückzahlen, bedeutet, 50 Euro verdient zu haben. Nach diesem Prinzip verfährt bekanntermaßen seit einigen Jahren der Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD).

Institutionelle Anleger sind in unsicheren Zeiten so begierig, Staatsanleihen erster Bonität zu erhalten, dass sie Willens sind, dafür Geld zu bezahlen. Angenommen, eine Staatsanleihe mit zweijähriger Laufzeit bietet einen Zinssatz von 0,5 Prozent. Auf der anderen Seite liegt der Ausgabekurs aber bei 102 Prozent des Nominalwertes.

Bei einer Stückelung von 100.000 Euro bedeutet dies zweimal Zinsen von je 500 Euro zu erhalten, aber 200 Euro Aufpreis gezahlt zu haben. Die Rücknahme erfolgt zum Nominalwert der Anleihe. Olaf Scholz hat mit seiner Kreditaufnahme 100 Euro verdient.

Es stellt sich bei einem Kredit mit negativen Zinsen also nicht die Frage, ob man ihn benötigt. Man nimmt ihn, wenn man ihn bekommen kann. Vor dem Hintergrund dieser Überlegung aufseiten der Kunden ist es nachvollziehbar, dass die Kontingente für solche Maßnahmen in der Regel limitiert sind. Dazu kommen auch die strengen festen Vorgaben in Bezug auf Höhe und Laufzeit.

Wer größeren Kreditbedarf hat, kommt leider nicht in den Genuss dieser Darlehen. Ihm bleibt nur der Weg, einen möglichst günstigen Kredit zu bekommen. Die Möglichkeit dafür bieten wiederum die Kreditvergleichsportale, die eine direkte Gegenüberstellung der Anbieter ermöglichen.

Minuszinsen lohnen sich für jeden. Die Bundesregierung verdient im Umkehrschluss mit der Ausgabe von Anleihen noch an der Kreditaufnahme.

Worauf sollte man bei einem Kredit mit Minuszinsen achten?

Gibt es Negativzinsen bei einem Kredit, bestehen wenig Ansatzpunkte, auf die man als Kreditnehmer achten muss. Es sind alle Rahmenbedingungen fest vorgegeben. Ein Blickpunkt könnte die mögliche Vorfälligkeitsentschädigung sein, wenn man das Darlehen vorzeitige tilgt. Das macht aber wiederum keinen Sinn, da sich die Rendite mindern würde, die man mit den Negativzinsen bei einem Kredit erzielt.

Anders verhält es sich, wenn zu einem späteren Zeitpunkt eine Kreditaufnahme ansteht. Hier blind auf den Anbieter zu vertrauen, der im Vorfeld bereits einen Kredit mit Minuszinsen vergab, wäre ein Fehler. Möglicherweise sind die Rahmenbedingungen bei einem Kredit mit Sollzinsen eher kundenunfreundlich. Es sind jedoch immer wieder die gleichen Aspekte, die, abgesehen von den Zinsen, bei der Auswahl eines Kredites in das Gewicht fallen.

Vorfälligkeitsentschädigung

Wer zum Zeitpunkt der Kreditaufnahme schon weiß, dass er das Darlehen während der Laufzeit ganz oder teilweise zurückführen möchte, sollte auf die Vorfälligkeitsentschädigung achten. Einige Banken stellen diese immer noch in Rechnung.

Sie beträgt bei einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr ein Prozent der getilgten Restschuld. Fällt die Restlaufzeit kürzer aus, sind es noch 0,5 Prozent.

Ratenpause

Viele, aber nicht alle Banken, bieten eine Ratenpause an. Gerade Familien mit Kindern kennen den Zustand, wenn das Bankkonto in der Vorweihnachtszeit am Anschlag ist. Um so praktischer ist es, wenn die Bank bereits vertraglich Ratenpausen vorschlägt. Der Kreditnehmer muss dann nicht mehr verhandeln, sondern macht einfach von seinem Recht Gebrauch.

Zweidrittelzins

Bei dem Zweidrittelzins handelt es sich um eine Pflichtangabe, wenn die Bank bonitätsabhängige Zinsen berechnet. Dieser Zinssatz besagt, welche maximalen Zinsen mindestens zwei Drittel der Kreditnehmer entrichten müssen.

Angenommen, die Bandbreite bei Bank A lautet drei bis zehn Prozent Zinsen p.a., der Zweidrittelzins liegt bei vier Prozent. Bank B bietet Zinsen zwischen zwei Prozent und sechs Prozent. Bank B ist auf den ersten Blick günstiger. Mit einem Zweidrittelzins von fünf Prozent steigt aber die Wahrscheinlichkeit, dass der Kreditnehmer trotz niedrigerem Mindestzins mehr bezahlen muss, als bei Bank A.

Widerrufsfrist

Es kann durchaus vorkommen, dass man als Kreditnehmer das Darlehen dann doch nicht benötigt oder ein günstigeres gefunden hat. Der Gesetzgeber sieht vor, dass Verbraucher innerhalb von 14 Tagen von einem Kaufvertrag zurücktreten können. Dies gilt auch für Kreditverträge. Manche Banken bieten jedoch davon abweichend eine verlängerte Widerrufsfrist von vier Wochen an.

Im Idealfall gibt die Bank eine Bestpreisgarantie. Weist der Kreditnehmer nach, dass eine andere Bank bei absolut identischen Rahmenbedingungen günstigere Zinsen bietet, korrigiert sie ihr Angebot entsprechend.

Digital oder papierhaft?

Für immer mehr Darlehensnehmer spielt es eine Rolle, ob sie für die Kreditaufnahme noch Kontoauszüge kopieren und zur Post gehen müssen, oder ob der Kreditantrag vollständig digital verläuft.

In diesem Fall muss man im wahrsten Sinne des Wortes das Sofa nicht mehr verlassen, um ein Darlehen aufzunehmen. Die Bonitätsprüfung erfolgt im Rahmen des digitalen Kontochecks, die Legitimation im VideoIdent-Verfahren und die Unterschrift durch eine qualifizierte digitale Signatur.

Der Vorteil bei einem digitalen Kreditprozess liegt auch darin, dass das Geld meist noch am selben Tag auf dem Konto steht.

Kredit trotz Schufa

Einige Banken schließen in den Annahmerichtlinien von vorneherein aus, dass ein Kredit bei einem negativen Schufa-Eintrag vergeben wird. Andere Institute agieren etwas flexibler. Sie differenzieren sehr wohl, weshalb es einen Schufa-Eintrag gab. Sie prüfen auch, ob Rücklastschriften einmalig vorgekommen sind, oder als regelmäßige Bestandteile in den Buchungsposten auftauchen. Eine Kreditvergabe ist allerdings generell nicht möglich, wenn der Antragsteller harte Schufa-Merkmale aufweist.

Flexible Laufzeit und Kreditsumme

Leider sind nur die wenigsten Kreditinstitute soweit, dass sie eine monatlich genaue Laufzeit, beispielsweise 35 oder 57 Monate zulassen. Meist sind die Abstufungen nur in Schritten von zwölf Monaten möglich.

Gleiches gilt bei der Kreditsumme. Wer 13.490 Euro benötigt, dem fehlen bei 1.000er-Schritten entweder 490 Euro, oder er muss 14.000 Euro, und damit 510 Euro mehr als notwendig, finanzieren. Einige Banken berücksichtigen dies jedoch bereits mit einer stufenlosen Auswahl der Kreditsumme.

Bei der Aufnahme eines klassischen Darlehens sollten sich Kreditnehmer im Vorfeld Gedanken machen, welche Rahmenbedingungen für sie wichtig sind. Nur so lässt sich der individuell beste Kredit finden.

