Girokonto sofort nutzen – das sind die Voraussetzungen

Zunächst einmal ist Papierkram das Ende jeder schnellen Kontoeröffnung. Volldigitale Kontoeröffnungsprozesse wie sie N26 oder Openbank anbieten, zeigen, dass es auch anders geht. Mit der Eingabe der persönlichen Daten, dem VideoIdent-Verfahren und der digitalen Unterschrift können alle Daten sofort verarbeitet werden. Als Konsequenz steht dem Antragsteller auch sofort die IBAN zur Verfügung, um seine ersten Bankgeschäfte tätigen zu können. Der erste Schritt ist natürlich, das Konto mit Guthaben aufzufüllen. Da der Kunde sofort eine IBAN erhält, kann er auch sofort von einem anderen Konto Geld überweisen.

Was allerdings etwas Zeit benötigt, ist der Erhalt der physischen Kreditkarte. Diese muss nach wie vor per Post versendet werden. Hier sind zwei bis drei Tage Geduld gefordert. Die beiden erwähnten Konten basieren zunächst rein auf Guthabenbasis. Vor diesem Hintergrund entfällt zunächst die Schufa-Anfrage. Nur wenn der Kontoinhaber bei N26 einen Dispo möchte, dauert es ein paar Tage, bis die Kontoüberziehung genehmigt ist. Aber dazu kommen wir später.

Die Gründe, weshalb jemand ein neues Girokonto sofort nutzen möchte, sind so vielfältig, wie die Zahl der Nutzer. Unzufriedenheit mit der bisherigen Bankverbindung, die Notwendigkeit, für unterschiedliche Zahlungsströme unterschiedliche Banken zu nutzen, können die Gründe sein.

Wie auch immer – ein Konto sofort eröffnen und sofort nutzen, liegt im Bereich des Machbaren. N26 gilt als Pionier im Segment „Smartphonebanking“. Openbank hat das digitale Banking noch ein wenig weiter entwickelt. Aus diesem Grund wollen wir diese beiden Anbieter an dieser Stelle genauer unter die Lupe nehmen.

N26 – das Konto in der Hosentasche

Das Konto in der Hosentasche – mit diesem Spruch macht N26 Werbung. Hintergrund ist, dass das gesamte Banking über eine Handyapp gesteuert wird. Und das Handy ist meist in der Hosentasche dabei.

Drei Kontomodelle

N26 bietet inzwischen drei Kontomodelle an. Das Basismodell beinhaltet eine Debitkarte von MasterCard und es fällt keinerlei Kontoführungsgebühr an. Buchungen sind in unbegrenzter Anzahl möglich, Barverfügungen mit der Kreditkarte innerhalb Deutschlands ebenfalls. Allerdings fallen ab der sechsten Abhebung Kosten in Höhe von zwei Euro pro Verfügung an. Für Abhebungen in Fremdwährung berechnet N26 bei diesem Konto 1,7 Prozent Umrechnungsgebühr. Die Zahl der gemeinsam nutzbaren Unterkonten ist auf zwei beschränkt. Diese „spaces“ genannten Unterkonten dienen dazu, beispielsweise Ansparvorgänge separat zu gestalten.

Dass die MasterCard Debitkarte kontaktloses Bezahlen ermöglicht, ist eigentlich heute selbstverständlich. Die Verknüpfung mit Apple Pay und Google Pay ist ebenfalls gegeben.

Mehr Angebot gegen Aufpreis

Das N26 Konto „you“ ergänzt die Leistungen des Basiskontos um ein umfangreiches Auslandsversicherungspaket zusammen mit einer unbegrenzten Anzahl an kostenfreien Barverfügungen im Ausland. Der Kontoinhaber kann darüber hinaus bis zu zehn Unterkonten einrichten und mit anderen Usern teilen. Die erweiterten Leistungen lässt sich N26 allerdings mit 9,90 Euro im Monat honorieren.

Wer es edel möchte, entscheidet sich für das N26 Metal Konto. Die N26 Metal MasterCard Debitkarte ist der ständige Begleiter. Für eine Kontoführungsgebühr in Höhe von 16,90 Euro im Monat bietet das Konto allerdings auch einen Full Service. Der Kontoinhaber profitiert von besonderen Leistungen der Partnerunternehmen von N26, zusätzlichen Versicherungen wie Handyversicherung oder exklusiven Angeboten für Reisen, Veranstaltungen oder Boni.

Bei allen drei Kontomodellen steht der telefonische Service an sieben Tagen in der Woche rund um die Uhr zur Verfügung. Der Kundendienst ist auch im Livechat erreichbar.

Die Sicherheit bei N26

Zunächst einmal sind die Einlagen auf den Girokonten bis zu einer Höhe von 100.000 Euro durch die Einlagensicherung geschützt. Bei Onlinezahlungen greift der 3D-Secure Code. Das Einloggen ist durch 2FA (Zweifaches Authentifizierungsverfahren) gegen Fremdzugriffe geschützt.

Weitere Produkte von N26

Bot N26 beim Start nur ein Kontomodell an, sind es jetzt drei. Dazu kommen der Dispokredit, ein klassischer Ratenkredit und ein Sparkonto.

Openbank

Bei Openbank handelt es sich um ein europäisch gedachtes Bankingmodell der Santander Bank. Alle Konten verfügen ausschließlich über eine spanische IBAN, was aber der Nutzung in Deutschland keinerlei Abbruch tut. Es spielt keine Rolle mehr, wo die IBAN angesiedelt ist.

Openbank geht mit seinem Angebot über das reine Girokonto hinaus und bietet

Girokonto

Karten

Tagesgeldkonto

RoboAdvisor

Vorzugskonditionen bei Partnerunternehmen

Das Girokonto

Wir wollen uns in diesem Beitrag, wie es die Überschrift schon aussagt, auf das Girokonto beschränken. Bei Openbank steht das digitale Banking im Vordergrund. Der erste Schritt dazu ist ein vollständig digitaler Kontoeröffnungsprozess.

Voraussetzung ist, dass der Antragsteller volljährig ist und einen Wohnsitz in Deutschland hat. Für die Legitimationsprüfung ist ein gültiger Ausweis notwendig. Die Unterschrift für die Kontoeröffnung erfolgt mittels qualifizierter digitaler Signatur. Um die Kontoeröffnung abzuschließen, ist allerdings noch eine Überweisung vom bisherigen Konto des Antragstellers notwendig. Die IBAN erfährt der Neukunde sofort im Anschluss an die Kontoeröffnung.

Das Kontomodell

Openbank bietet aktuell nur ein Kontomodell an. Es dreht sich dabei um ein auf Guthabenbasis geführtes Konto, das komplett gebührenfrei geführt wird. Kontoüberziehungen sind generell nicht möglich. Als Kreditkarte stehen drei Versionen zur Verfügung. Die Debitkarte gehört standardmäßig zum Konto. Die einfache Metal Card bietet für 7,99 Euro monatlich eine zuschaltbare Travelfunktion mit Auslandsreiseversicherungen und dem Erlass der Umrechnungsgebühren für Fremdwährungsumsätze. Die erweiterte Metal Card für 13,99 Euro monatlich ist zusätzlich mit einem Concierge Service ausgestattet. Der Karteninhaber profitiert darüber hinaus von Vorzugskonditionen bei Travel.com und dem Autoverleiher Avis.

Als weitere Kreditkarte steht noch eine eCommercekarte als digitale Kreditkarte zur Verfügung. Damit wendet sich Openbank an die Kunden, die ihre Kreditkarte nur benötigen, um im Internet zu bezahlen.

Der Verfügungsrahmen am Geldautomaten ist bei den beiden physischen Kreditkarten auf 600 Euro am Tag begrenzt. Kartenzahlungen im Einzelhandel limitiert Openbank auf 2.000 Euro täglich. Beide Karten sind mit Zahlungssystemen wie Google Pay oder Apple Pay kompatibel. Monatlich stehen dem Kontoinhaber, wie bei N26 auch, fünf Barabhebungen am Geldautomat kostenlos zu.

Openbank erhebt selbst ab der sechsten Barverfügung keine Gebühren, gibt aber im Zweifelsfall die Gebühren des Automatenbetreibers an den Kunden weiter.

Im Gegensatz zu anderen Mitbewerbern verzichtet Openbank darauf, die kostenlose Kontoführung von einem monatlichen Mindestgeldeingang oder regelmäßigen Zahlungen abhängig zu machen.

Aufrunden bitte

Openbank bietet den Karteninhabern die Möglichkeit, einmalig oder kontinuierlich, die Kartenzahlungen auf den nächsten Euro aufzurunden. Die Differenz kann der Karteninhaber dann an eine NGO (non-governmental organisation) spenden.

Fazit und Bewertung

Ein Konto eröffnen und sofort nutzen ist keine Utopie mehr, sondern jederzeit möglich. Interessenten können sich dabei zwischen Angeboten mit unterschiedlichen Schwerpunkten und weiteren Produktangeboten entscheiden. Damit beginnt der Markt, auch bei diesen Konten den unterschiedlichsten Bedürfnissen gerecht zu werden.