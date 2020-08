Business Kreditkarte mit verlängertem zinsfreiem Zahlungsziel

Das Schöne an einer klassischen Kreditkarte ist das zinsfreie Zahlungsziel. Wer heute etwas kauft und mit seiner Karte bezahlt, muss nicht sofort bezahlen. In der Regel beträgt das Zahlungsziel 23 Tage ab Rechnungserhalt. Wer am Ersten eines Monats mit seiner Karte bezahlt und am 30. die Kreditkartenabrechnung erhält, hat faktisch 63 Tage vom Zeitpunkt des Kaufs am Monatsersten Zeit, diese Ausgabe zu begleichen.

Was bringt das Zahlungsziel genau, gibt es Abweichungen und eventuell noch mehr Vorteile? Diesen Fragen wollen wir in diesem Beitrag auf den Grund gehen und sie beantworten.

Was bringt eine Geschäftskreditkarte mit langem Zahlungsziel?

Im gewerblichen Sektor sind Zahlungsziele üblich. Sie verschaffen dem Käufer Zeit, um möglicherweise die Ware schon wieder weiterzuverkaufen und so seine Liquidität zu schonen. Ähnlich, wenn auch im kleineren Umfang, verhält es sich bei klassischen Kreditkarten.

Angenommen, ein Kreditkarteninhaber sieht im dritten Drittel des Monats seinen Traumbildschirm im Elektromarkt als besonderes Sonderangebot. Sein Guthaben auf dem Girokonto reicht jedoch nicht mehr aus, er müsste sein Konto überziehen. Damit fallen hohe Dispozinsen an.

Durch das Zahlungsziel der Firmenkreditkarte kann er die Bezahlung für den Bildschirm in den nächsten Monat verlagern und dafür sorgen, dass sich zum Zeitpunkt der Abbuchung entsprechendes Guthaben auf dem Konto befindet. Mit diesem Vorgehen kommt er zu seinem Traumbildschirm und spart sich die teuren Zinsen.

Worum handelt es sich bei einem verlängerten Zahlungsziel?

Die American Express Business Platinum Card Metal zielt auf die Klientel ab, die aus geschäftlichen Gründen ein gezieltes Management der Zahlungsströme praktiziert. Das heißt übersetzt, je länger das Zahlungsziel ausfällt, umso besser lassen sich Zahlungsströme zu Gunsten der Liquiditätsschonung steuern.

Amexco bietet seinen Geschäftskunden ein Zahlungsziel von 58 Tagen – mehr als doppelt so viel, wie herkömmliche Kreditkarten. Gerade im kurzfristigen Warenumschlag kann sich das für den Karteninhaber und sein Unternehmen bezahlt machen.

Wäre ein Zahlungsziel von 58 Tagen schon interessant, kann der Inhaber einer American Express Business Platinum auf zahlreiche weitere Pluspunkte zurückgreifen.

Die American Express Business Platinum im Detail

Den Verfügungsrahmen einschließlich Zahlungsziel legt der Karteninhaber gemeinsam mit American Express fest.

einschließlich Zahlungsziel legt der Karteninhaber gemeinsam mit American Express fest. Neben der Hauptkarte kann er eine weitere Platinum Businesscard als Partnerkarte erhalten. Das Doppel wird durch bis zu 98 American Express Business Gold Karten für die Mitarbeiter und ein Platinumcard Doppel für die privaten Ausgaben abgerundet.

erhalten. Das Doppel wird durch bis zu 98 American Express Business Gold Karten für die Mitarbeiter und ein Platinumcard Doppel für die privaten Ausgaben abgerundet. Mit dem Antrag sichert sich der Antragsteller 50.000 Membership Reward Punkte für attraktive Prämien. Die Punkte lassen sich auch dazu nutzen, bei Airlines und in Hotels damit zu bezahlen. Die pauschale Versteuerung im Fall eines geldwerten Vorteils übernimmt American Express für den Karteninhaber.

für attraktive Prämien. Die Punkte lassen sich auch dazu nutzen, bei Airlines und in Hotels damit zu bezahlen. Die pauschale Versteuerung im Fall eines geldwerten Vorteils übernimmt American Express für den Karteninhaber. Der Einschluss des Business Card Lifestyle Services ermöglicht die Buchung von Veranstaltungstickets, Hotel- und Restaurantreservierungen, kurz, alle Services, die ein Concierge bietet.

ermöglicht die Buchung von Veranstaltungstickets, Hotel- und Restaurantreservierungen, kurz, alle Services, die ein Concierge bietet. Für Reisen, die über das American Express Reiseportal gebucht werden, erhält der Karteninhaber Jahr für Jahr einen Gutschein über 200 Euro . Ob er diesen geschäftliche oder privat einsetzt, bleibt ihm überlassen.

. Ob er diesen geschäftliche oder privat einsetzt, bleibt ihm überlassen. Mit dem jährlichen Gutschein über 200 Euro für Sixt Ride stehen weltweit die Fahrer des Shuttleservices zur Verfügung.

stehen weltweit die Fahrer des Shuttleservices zur Verfügung. Wer viel fliegt, freut sich über größtmöglichen Komfort am Flughafen. Mit der Amex Business Platinum Card stehen dem Karteninhaber und einer Begleitperson in über 130 Ländern an mehr als 500 Flughäfen mehr als 1.200 Airport Lounges für eine entspannte Flugvorbereitung zur Verfügung.

Der Valet Parkservice schließt den Kreis am Flughafen. Einfach den Wagen am Terminaleingang einem Mitarbeiter übergeben, während der Abwesenheit reinigen lassen und bei der Rückkehr wieder in Empfang nehmen spart Zeit und Nerven im Parkhaus.

Der Reiseservice dieser Kreditkarte kann sich ebenfalls sehen lassen. Das Partnerprogramm „Fine Hotels and Resorts“ lässt mit über 1.000 Partnerhotels in Bezug auf Komfortbehandlung keine Wünsche offen. Bevorzugte Zeiten für den Check-in und Check-out verstehen sich ebenfalls von selbst wie Shuttleservices und Mietwagenprogramme.

Reisen bildet, kann aber auch die eine oder andere Falle bergen. Ein Unfall im Ausland mit Krankenhausaufenthalt, Gepäck, dass an einer anderen Destination ankommt als geplant oder zu niedrige Deckungssummen bei der Mietwagenhaftpflichtversicherung im Ausland sind solche Fallen. Die American Express Platinum Business Card bietet Versicherungsschutz für jedes denkbare Malheur unterwegs.

Mit Global Assist ist nicht nur der rechtliche Beistand im Ausland und ein Dolmetscher sichergestellt. Bei Verlust von Zahlungsmitteln erhält der Karteninhaber einen Vorschuss. Unterstützung gibt es auch, wenn Fragen zu Impfungen, Visa oder allen anderen Einreisethemen in ein bestimmtes Land gib.

Der 24/7-Service bietet Sicherheit und Information zu allen Fragen rund um die Karte.

Wie sieht es mit dem Preis-Leistungsverhältnis aus?

Es ist nachvollziehbar, dass die American Express Business Platinum Card nicht in der Liste der kostenlosen Kreditkarten auftaucht. Zu groß ist der geldwerte Vorteil alleine schon durch die 400 Euro Gutscheine für Hotel und Mietwagenshuttleservice.

Wer nicht nur die exklusiven Vorteile dieser Kreditkarte nutzen möchte, sondern betriebswirtschaftliche hart kalkuliert und 58 Tage Zahlungsziel als wichtig erachtet, wird die 700 Euro Jahresgebühr für die Hauptkarte als durchaus „ihr Geld wert“ einstufen. Für die Zusatzkarte fallen weitere 240 Euro jährlich an.

Unser Fazit zur American Express mit verlängertem Zahlungsziel

Die Jahresgebühr ist kein Schnäppchen, aber man muss sie auch in Relation zu den Leistungen sehen. Lässt man die Benefits außen vor und konzentriert sich nur auf das verlängerte Zahlungsziel, kann es sein, dass die Jahresgebühr durch Liquiditätsvorteile sehr schnell kompensiert wurde. Einfache Rechenbeispiele geben jedem Unternehmer schnell einen Überblick, ab wann sich der Kartenbeitrag amortisiert hat.