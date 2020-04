Kostenlose Kreditkarte mit Prämie

Die Barclaycard VISA hält noch mehr, als sie verspricht. Natürlich kann man damit auch bei Aldi bezahlen, aber ihr volles Potenzial entfaltet diese Karte auf Reisen.

Barclaycard Visa Card Test Bevor wir viele Worte verlieren, hier zunächst alle Vorteile der Barclaycard VISA auf einen Blick: Dauerhaft keine Jahresgebühr.

50 Euro Startguthaben.

Weltweit kostenlose Barabhebungen an Geldautomaten mit dem VISA Logo.

Keine Umrechnungsgebühren bei Fremdwährungseinsätzen.

Echte Kreditkarte mit zinsfreiem Zahlungsziel auch bei Barabhebungen bis zu zwei Monate.

Inklusive MaestroCard mit Kreditkartenfunktion.

Kartenausgabe losgelöst vom Girokonto.

Saldenausgleich wahlweise in bequemen monatlichen Raten oder in einer Summe per Überweisung.

Drei kostenfreie Partnerkarten für Partner und Familie.

Notfallservice rund um die Uhr.

Internet-Lieferschutz bei Verlust oder Beschädigung.

Kostenfreie App für iOS und Android zur bequemen Verwaltung des Kreditkartenkontos.

Kontaktloses Bezahlen bis zu 50 Euro möglich.

Barclaycard VISA Kreditkarte Testbericht

Wir wollen noch einmal etwas detaillierter auf die Barclaycard VISA eingehen. Bei dieser Karte handelt es sich um eine Standalone-Karte ohne dazugehöriges Girokonto, für die keine extra Kontoeröffnung notwendig ist.

Bereits das Startguthaben von 25 Euro stufen wir natürlich als Pluspunkt aus. Voraussetzung ist, dass ihr innerhalb der ersten vier Wochen nach Erhalt der Karte mindestens einen Kartenumsatz tätigt. Die Gutschrift erfolgt dann mit der zweiten Abrechnung.

Barabhebungen sind gebührenfrei

Weltweit kostenlos Geld abheben – das heißt nicht nur im Ausland, sondern auch beim Geldautomaten um die Ecke. Die lästige Suche nach einem Geldautomat der eigenen Bank gehört damit auch zu Hause der Vergangenheit an. Bei einigen Mitbewerbern sind kostenlose Abhebungen tatsächlich nur im Ausland möglich. Und beim Geldabheben zeigt sich der nächste Vorteil der Barclaycard VISA. Viele Kreditkarten ermöglichen zwar kostenlose Barabhebungen, berechnen aber vom Tag der Abhebung an Zinsen. Die Barclaycard VISA berechnet generell Zinsen erst ab Rechnungsstellung. Kostengünstiger geht es nicht.

Üblicherweise berechnen Kreditkartenemittenten eine Gebühr, wenn ihr mit der Karte Umsätze in einer Fremdwährung tätigt. In der Regel fallen zwischen 1,75 Prozent und 2,5 Prozent des Umsatzes an – nicht so bei der Barclaycard VISA. Auch hier glänzt die Karte mit dem mattschwarzen Design durch Gebührenfreiheit.

Finanzielle Freiheit für die ganze Familie

Ihr wollt für euren Partner oder die volljährigen Kinder die gleichen Vorteile sichern? Bis zu drei Partnerkarten sind kostenlos möglich, abgebucht werden die offenen Kreditkartenbeträge allerdings alle von dem hinterlegten Verrechnungskonto.

Wie läuft es mit der Abrechnung?

Die Abrechnung erhaltet ihr am Ende des Folgemonats. Ihr habt dann die Möglichkeit, den offenen Saldo entweder in bequemen monatlichen Raten zurückzuführen oder wahlweise in einer Summe per Überweisung oder Lastschrift. Die Rückzahlung ist automatisch auf 3,5 Prozent des Saldos, mindestens auf 50 Euro monatlich eingestellt. Allerdings könnt ihr die Rate auch auf bis zu zehn Prozent erhöhen.

Entscheidet ihr euch für die Zahlung in einer Summe, könnt ihr dies jeden Monat erneut wählen und online aktivieren.

Was sind die Voraussetzungen für den Erhalt der Barclaycard VISA?

Der Antragsteller muss volljährig sein.

Der Wohnsitz muss sich in der Bundesrepublik Deutschland befinden.

Der Antragsteller muss über ein Girokonto bei einer in Deutschland ansässigen Bank verfügen.

Er benötigt eine ausreichende Bonität.

Zum Schluss noch fünf weitere Highlights

Die Barclaycard VISA zeigt sich als idealer Reisebegleiter. Aber schon im Vorfeld hilft sie sparen. Wer seine Reise über das Partnerreisebüro von Barclaycard bucht und mit der Barclaycard VISA bezahlt, erhält eine Gutschrift von fünf Prozent auf den Reisepreis.

Die Notfallunterstützung leistet bis zu 500 Euro Notfallgeld, wenn die Karte abhandenkommt.

Für bis zu zehn Einzelpositionen auf der Kartenabrechnung könnt ihr einen individuellen Rückzahlplan wählen. Die Einrichtung erfolgt telefonisch oder mittels Onlinebanking. Das Besondere an den Zahlplänen sind die vergünstigten Zinsen.

Abweichend von der gesetzlichen Regelung, dass der Karteninhaber bei Missbrauch mit 50 Euro am Schaden beteiligt wird, verzichtet Barclaycard bei dieser VISA Kreditkarte auf jegliche Selbstbeteiligung des Karteninhabers.

Mit der zusätzlichen Maestro-Karte ist das bargeldlose Bezahlen auch bei kleineren Einzelhändlern, die noch keine Kreditkarte akzeptieren, möglich.

Fazit & Bewertung zur Barclaycard VISA

Üblicherweise zeigt ein Test die Vorteile und Nachteile eines Produktes auf. Das hätten wir auch gerne getan. Wir konnten nur leider nichts Nachteiliges feststellen.

Mit der Nachfolgerin der früheren Barclaycard New VISA ist Barclaycard ein echter Wurf gelungen, der die übrigen kostenlosen Kreditkarten in fast allen Bereichen in den Schatten stellt.

