Das Tomorrow Bank Girokonto ist ein weiteres Mitglied in der Familie der intelligenten Girokonten. Ein Girokonto, das beweisen die FinTechs in der letzten Zeit, bietet mehr als nur die reine KontofunktionalitÀt.

Ein kostenloses Girokonto alleine ist heute schon wieder ein alter Hut. Nachhaltigkeit und ein Konto das mitdenkt, gilt heute als zeitgemĂ€ĂŸ.

Wir haben uns fĂŒr Sie einmal angeschaut, was das Tomorrow Bank Girokonto kann und kostet. Schauen wir zunĂ€chst einmal, wer dahinter steht.

Tomorrow Bank – der Gedanke dahinter

Die Tomorrow GmbH hat ihren Sitz in Hamburg und bietet ihr Kontomodell seit dem Jahr 2019 an. Die Philosophie ist, mit den Einlagen keine RĂŒstungskonzerne, Kernkraftwerksbetreiber oder Ă€hnliche Industriezweige zu finanzieren, sondern ausschließlich nachhaltige Projekte. Der Gedanke gilt dem „Morgen“, „tomorrow“.

Die Tomorrow GmbH selbst ist ein FinTech und stellt die technologischen Voraussetzungen fĂŒr das Banking bereit. Bei der Kooperationsbank, die fĂŒr die AusĂŒbung des eigentlichen BankgeschĂ€ftes notwendig ist, handelt es sich um die Solarisbank. Diese wiederum agiert fĂŒr viele FinTechs als Partner. Die Solarisbank wird durch die BaFin reguliert. Einlagen sind im Rahmen der europĂ€ischen Einlagensicherung bis 100.000 Euro geschĂŒtzt.

Es ist nicht nur interessant zu wissen, wer hinter einem Konto steht, sondern auch, was es kann. Lesen Sie im nÀchsten Abschnitt, welche Lösungen die Tomorrow Bank bereithÀlt.

Kosten, Preise, Konditionen

Eine Idee – zwei Konten

Es hat sich auch bei den Anbietern der jĂŒngsten Kontogeneration herumgesprochen, dass zwei Kontomodelle besser sind als eines. Vor diesem Hintergrund stellt die Tomorrow Bank zwei Konten, „Tomorrow“ und „Tomorrow Zero“ an. Diese unterscheiden sich sowohl im Banking und den damit verbundenen Kosten als auch in einem Bereich außerhalb des Bankwesens.

„Tomorrow Zero“ trĂ€gt seinen Namen nicht, weil es kostenlos ist, im Gegenteil. „Zero“ bezieht sich auf CO2-Emissionen. Das Unternehmen gleicht bei diesem Kontomodell 16,2 Tonnen CO2 jĂ€hrlich fĂŒr den Kontoinhaber aus. Der Ausgleich erfolgt durch Engagements der Tomorrow GmbH in Klimaschutzprojekte in LĂ€ndern der Dritten Welt.

Der Nachhaltigkeitsgedanke ist im Banking nichts Neues, zugegeben. Aber bislang wird er fast nur von Direktbanken verfolgt, die noch Konten der klassischen Form anbieten. Das berĂŒhmte Konto in der Hosentasche, das ĂŒber das Handy genutzt wird, ließ Nachhaltigkeit bislang außen vor.

Nun geht es bei der Nutzung eines Girokontos aber erst in zweiter Linie um Nachhaltigkeit. Im Vordergrund stehen der Zahlungsverkehr, die Nutzung von Kreditkarten und die dafĂŒr anfallenden Kosten.

Wir vergleichen einmal beide Kontomodelle, die beide ausschließlich auf Guthabenbasis gefĂŒhrt werden.

„Tomorrow“

Es ist erfreulich, dass das Kontomodell „Tomorrow“ ohne monatliche GrundgebĂŒhr gefĂŒhrt wird. Es fallen auch keine GebĂŒhren fĂŒr Buchungen an. Die Visa Debitcard zĂ€hlt ebenfalls als kostenloser Bestandteil zum Konto.

Wer Bargeld benötigt, kann dreimal pro Monat mit seiner VISA Karte am Geldautomaten kostenlos Geld abheben. FĂŒr jede weitere VerfĂŒgung fallen bei dem Kontomodell „Tomorrow“ zwei Euro an. Allerdings berechnet Tomorrow fĂŒr Barabhebungen in FremdwĂ€hrung 1,5 Prozent des Betrages. Damit bewegt sich Tomorrow an der unteren Grenze der fĂŒr Barabhebungen ĂŒblichen UmrechnungsgebĂŒhren. UmsĂ€tze im Einzelhandel oder Restaurants in FremdwĂ€hrung bleiben kostenfrei.

Tomorrow bietet zu den Konten noch sogenannte „Pockets“ an. Dabei handelt es sich um nichts anderes als um Unterkonten. Diese haben jedoch einen reinen Sparcharakter. Zahlungen zulasten der Pockets sind nicht möglich. Die einfache Kontovariante erlaubt die Einrichtung von zwei Pockets.

Welche Vorteile bietet das im Gegensatz zu dieser Kontovariante kostenpflichtige Modell „Tomorrow Zero“?

„Tomorrow Zero“

Tomorrow Zero hebt sich in einigen Punkten von dem Basiskontomodell ab. ZunĂ€chst einmal hat der Kontoinhaber die Möglichkeit einer unbegrenzten Anzahl kostenloser Barabhebungen am Geldautomaten pro Monat. Dieser Umstand kann fĂŒr den einen oder anderen schon von Vorteil sein.

FĂŒr BarverfĂŒgungen in FremdwĂ€hrung fallen bei „Tomorrow Zero“ keinerlei GebĂŒhren an. Die Zahl der Pockets ist auch nicht beschrĂ€nkt. Je nach Sparzielen ist eine unbeschrĂ€nkte Anzahl an Unterkonten möglich.

Der wesentliche Unterschied liegt jedoch im Wörtchen „Zero“, dem Versuch, den CO2-Fußabdruck des Kontoinhabers auf null zu reduzieren. Bei diesem Konto findet das bereits erwĂ€hnte Engagement bei Klimaschutzprojekten statt. Finanziert wird dieses durch die KontofĂŒhrungsgebĂŒhr in Höhe von 15 Euro im Monat. Überweisungen tĂ€tigen und CO2-Werte senken – „Tomorrow Zero“ macht es möglich. Bei den unterstĂŒtzten Projekten handelt es sich um

Die UnterstĂŒtzung von Kleinbauern in Peru (50 Prozent)

Eine Biogasanlage in Vietnam (25 Prozent)

Trinkwasseraufbereitung in Uganda (25)

Lesen Sie im nÀchsten Abschnitt, wie Sie ein Konto bei Tomorrow eröffnen.

Die Kontoeröffnung

Wir hatten es erwĂ€hnt, Tomorrow zĂ€hlt zu den Konten, die ĂŒber das Handy genutzt werden. Um ein Konto zu eröffnen, mĂŒssen Sie zunĂ€chst die App auf Ihr Handy herunterladen. Diese ist fĂŒr iOS, mindestens 11.0, und Android, mindestens Android 5, erhĂ€ltlich. Eine Browserversion fĂŒr die Nutzung des Kontos existiert nicht.

Obwohl es sich um ein Guthabenkonto handelt, muss der Antragsteller volljĂ€hrig sein. FĂŒr die Kontoeröffnung benötigt er einen Personalausweis oder einen Reisepass mit WohnsitzbestĂ€tigung. Der Wohnsitz wiederum muss sich entweder in Deutschland oder in einem der folgenden LĂ€nder befinden:

Österreich

Frankreich

Belgien

Estland

Finnland

Griechenland

Irland

Italien

Lettland

Litauen

Luxemburg

Malta

Niederlande

Portugal

Slowakei

Slowenien

Spanien

Zypern

Die Kontoeröffnung ist in weniger als zehn Minuten vollzogen. Der Kontoinhaber muss bei der Antragstellung auch seine Steuer-ID nennen. Dies ist nach dem GeldwÀschegesetz (GWG) zwingend notwendig.

Eine EinschrĂ€nkung gibt es jedoch bei Tomorrow. Das Konto kann nur als Einzelkonto gefĂŒhrt werden. Ein Gemeinschaftskonto, beispielsweise fĂŒr Paare, ist aktuell noch nicht möglich.

Sie haben noch Fragen zu Tomorrow? Neben den Social Media KanÀlen ist Tomorrow auch ganz klassisch erreichbar. Die Telefonnummer lautet +49 40 228 61 410. Leider ist aber nicht angegeben, wann das Unternehmen erreichbar ist. Wer lieber eine E-Mail schreibt, adressiert diese an hello@tomorrow.one. Das persönliche GesprÀch ist auch per Live-Chat möglich.

Sie möchten noch mehr zu Tomorrow wissen? Dann schauen Sie doch einfach einmal in unsere FAQs.

Tomorrow Bank Erfahrungen – FAQ

Nicht alle Fragen lassen sich direkt den einzelnen Abschnitten in diesem Test zuordnen. Daher haben wir die hÀufigsten Fragen gesammelt und beantworten Sie Ihnen hier.

Findet bei der Kontoeröffnung eine Schufa-Anfrage statt? Nein, Tomorrow stellt keine Anfrage bei der Schufa. Dies ist nicht notwendig, da das Konto nur auf Guthabenbasis gefĂŒhrt werden kann. Allerdings behĂ€lt sich Tomorrow die Anfrage vor, wenn das Konto in ein PfĂ€ndungsschutzkonto geĂ€ndert werden soll.

Kann ich Bargeld auf mein Konto einzahlen? Nein, Bareinzahlungen sind aktuell nicht möglich. Hier mĂŒssen Sie den Umweg ĂŒber ein anderes Konto wĂ€hlen.

Ist Mobile Payment möglich? Bis jetzt besteht die Möglichkeit, Google Pay zu nutzen. Die Lösung fĂŒr Apple Pay ist noch in der Entwicklung.

Wie hoch ist das VerfĂŒgungslimit bei Konto und VISA-Karte? ZunĂ€chst einmal sind nur VerfĂŒgungen im Rahmen des Kontoguthabens möglich. Befindet sich genĂŒgend Guthaben auf dem Konto, sind die VerfĂŒgungsrahmen wie folgt vorbelegt: ‱ Alle Transaktionen ĂŒber das Konto 5.000 Euro am Tag. ‱ VerfĂŒgungen mit der Karte am Geldautomaten und im Einzelhandel 3.000 Euro am Tag. ‱ Alle Transaktionen zusammen sind auf 10.000 Euro im Monat limitiert. Das VerfĂŒgungslimit macht deutlich, dass sich dieses Konto eher an Privatpersonen und weniger als GeschĂ€ftskonto gedacht ist.

Wie lange dauern Überweisungen bei Tomorrow? Es liegt nicht an Tomorrow oder der Solarisbank zu entscheiden, wie lange eine Überweisung dauern kann. Der Gesetzgeber besagt, dass eine Überweisung innerhalb Deutschlands nicht lĂ€nger als einen Bankarbeitstag dauern darf. Verzögerungen kann es an Wochenenden und Feiertagen geben, da an diesen Tagen keine Buchungen durchgefĂŒhrt werden.

Wie sicher ist das Konto? Tomorrow kommt den Auflagen der Zwei-Faktor-Authentifizierung nach. Zum einen muss jede Transaktion durch eine TAN bestĂ€tigt werden. Zum anderen ist das Konto ausschließlich mit dem bei der Kontoeröffnung benannten Handy verbunden. Ein Missbrauch wĂ€re nur möglich, wenn das Handy verloren geht oder gestohlen wurde.

Was passiert bei einem Tausch des Handys? In diesem Fall muss die App vom alten Handy entkoppelt und das Konto mit dem neuen Handy verbunden werden. Der Entkoppelungsvorgang und die Neuanmeldung erfolgen im gesicherten Bereich der App.

Wie funktioniert Klimaschutz beim Banking? Bei jeder Transaktion, die mit einer Kreditkarte ausgefĂŒhrt wird, fĂ€llt beim HĂ€ndler eine bestimmte GebĂŒhr an, die er an den Kreditkartenherausgeber abfĂŒhren muss. In Fall von Tomorrow betrĂ€gt die GebĂŒhr 0,2 Prozent des Umsatzes. Bereinigt um die tatsĂ€chlichen Transaktionskosten verbleiben 0,13 Prozent. Dieses Geld investiert Tomorrow in Klimaschutzprojekte.

Bekomme ich Zinsen auf das Guthaben der Pockets? Nein, Guthaben werden bei Tomorrow aktuell nicht verzinst.

Fazit und Bewertung

Nachhaltigkeit und Banking schließen sich nicht aus. Das haben auch schon andere Banken gezeigt. Allerdings ist Tomorrow der erste Anbieter, der das Banking ĂŒber die App mit Nachhaltigkeit verbindet. Mit der KontofĂŒhrung auf Guthabenbasis reiht sich Tomorrow nahtlos in das Gros der Anbieter ein, die das Handy zum HerzstĂŒck des Zahlungsverkehrs gemacht haben.

Schade ist, dass Bareinzahlungen auf das Konto nicht wie bei anderen Mitbewerbern ĂŒber den Einzelhandel möglich sind. UnverstĂ€ndlich ist, dass eine Kontoeröffnung nicht auch schon vor dem 18. Geburtstag möglich ist. Die KontofĂŒhrung auf Guthabenbasis verhindert eine indirekte Kreditaufnahme durch Nutzung der Debit-Karte.

Unter dem Streich entpuppt sich Tomorrow als ein schlankes Kontomodell, das fĂŒr den privaten Gebrauch absolut ausreichend ist. Die Kombination mit einer nachhaltigen Mittelverwendung der GebĂŒhren spricht gerade die jĂŒngere Generation an.

