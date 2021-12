Geld regiert die Welt – das ist klar. Doch, dass man die finanziellen Mittel auch für gute Zwecke nutzen kann, zeigen nachhaltige Banken.

Momentan existieren 14 dieser Finanzinstitute. Sie schreiten mit gutem Beispiel voran und zeigen, dass Investitionen auch auf ethische und ökologische weise getätigt werden können.

Nachhaltigkeit Banken in Deutschland

Grüne Banken offerieren den gleichen Service wie herkömmliche Geldinstitute. So ist es den Kunden möglich, Kredite aufzunehmen, ein Girokonto zu eröffnen oder verschiedene Geldanlagen zu tätigen. Die angebotenen Finanzdienstleistungen orientieren sich allerdings an strikten Nachhaltigkeitskriterien: grün, fair, ethisch und umweltbewusst. Darüber hinaus legen die Ökobanken ihre Teilhabe an Geschäften dar, um Transparenz zu zeigen.

Fair, ethisch und ökologisch

Die nachhaltigen Banken sind unter vielen Namen bekannt: Grüne Banken, Ökobanken, kirchliche Banken, Ethikbanken, Umweltbank, Sozialbanken oder alternative Banken. Denn diese Finanzinstitute haben sich Standards im sozialen und ökologischen Bereich gesetzt. Dementsprechend werden die Anlagen der Kundschaft ausschließlich genutzt, um soziale und grüne Projekte zu unterstützen. Du kannst die also sicher sein, dass du mit deinem Sparkonto oder Bausparvertrag eine gute Sache unterstützt und dein Geld nicht für zweifelhafte Spekulationen, Geschäfte und zwielichtige Investitionen zur Verfügung stellst.

Was nachhaltige Banken anders machen

Während die konventionellen Banken in erster Linie auf ihren Profit fokussiert sind und diesen mit allen Mitteln steigern wollen, halten grüne Banken an ihren Werten fest. Aus diesem Grund werden keine finanziellen Mittel bereitgestellt, wenn die ethischen Grundsätze der nachhaltigen Bank verletzt werden könnten. Dazu zählen:

Waffenexporte

Kinderarbeit

Korruption und Bestechung

Menschenrechtsverletzungen

Pornografie

Umweltzerstörung

Arbeitsrechtsverstöße

Ausbeutung von Kohle und Erdöl

Atom- und Kernenergie

Glücksspiel

Glücksspiel Tabak

Stattdessen soll das Geld in folgende Bereiche fließen:

soziale Projekte

Unterstützung von Kindergärten, Krankenhäusern und anderen sozialen Einrichtungen

Förderung von grünen Bestrebungen wie ökologische Betriebe, Bio-Bauernhöfe, Klimaschutz, erneuerbare Energien, z.B. Windkraftwerke, Solaranlagen etc.

Förderung von grünen Bestrebungen wie ökologische Betriebe, Bio-Bauernhöfe, Klimaschutz, erneuerbare Energien, z.B. Windkraftwerke, Solaranlagen etc. Eigene Finanzprodukte, die sich durch Nachhaltigkeit auszeichnen. Beispielsweise Mikrofinanzfonds, Investitionen in Windenergie, grüne Anleihen etc.

Des Weiteren werden die Prioritäten dieser Banken auch im Kundenkontakt deutlich. Im Gegensatz zu den herkömmlichen Banken werden Mitarbeiter nicht dazu angehalten, den Kunden beharrlich zusätzliche Services und Produkte zu anzubieten.

Wichtige Kriterien von nachhaltigen Banken, Ranking



Aktuell existieren noch keine Richtlinien oder klar definierte Kriterien für ethische Banken. Die 14 Banken in Deutschland, die sich als nachhaltige, ethische und kirchliche Banken bezeichnen, besitzen jedoch einige Gemeinsamkeiten. Anhand dieser Faktoren können die typischen Merkmale und Konditionen der nachhaltigen Banken festgelegt werden:

Eine Umweltbank bezeichnet sich selbst als nachhaltige Bank Grüne Banken besitzen das ECOreporter-Siegel und erreichen beim FairFinanceGuide einen Score von mindestens 80 Prozent. Nachhaltige Banken legen klare Regeln für Investitionen fest. Es wird deutlich kommuniziert, welche Voraussetzungen für eine Geldanlage erfüllt sein müssen. Man orientiert sich hier in erster Linie an sozialen, ökologischen, nachhaltigen und ethischen Standards. Sind diese nicht erfüllt, werden die Kunden abgewiesen. Die Umweltbank stellt eigene nachhaltige Produkte zur Verfügung. Darunter kann man beispielsweise Ökokredite oder die Unterstützung von Klimaschutzprojekten verstehen. Auch eine grüne Kreditkarte, grüne Fonds oder ein nachhaltiges Girokonto bieten sich an. Die kirchlichen Banken sind in der Lage, ausreichend Nachweise und Dokumente zu erbringen, die darlegen, wie und auf welche Art und Weise das Geld der Kundschaft verwendet wird. Auch die interne Nachhaltigkeit muss gewährleistet sein. Diese kann unter anderem durch Ökostrom, digitale Prozesse, papierlose Bürokratie, umweltbewusste Verwaltung und grüne Mobilität gewährleistet werden.

Im Zuge dessen ergeben sich auch Ausschlusskriterien:

partielle oder vollständige Beteiligung oder Zugehörigkeit zu einem Finanzinstitut, das die Grundsätze nachhaltiger Banken nicht respektiert.

Verwicklung in Bankenskandale, Geschäfte und Projekte, die unfair, sozial- und umweltschädlich sind.

Eine Ethikbank sollte alle Tätigkeitsbereiche und inneren Prozessen auf die Nachhaltigkeit ausrichten. Es genügt nicht, lediglich einige ökologische Angebote im Portfolio zu listen.

Diese Kriterien sollen sicherstellen, dass es herkömmliche Banken nicht möglich ist, den Titel „nachhaltige Bank“ zu tragen.

Vorteile und Nachteile von nachhaltigen Banken

Der größte Pluspunkt der nachhaltigen Banken ist offensichtlich: Es sind Banken für den guten Zweck. Wenn Du Dich dafür entscheidest, Dein Geld auf dem Konto eines solchen Finanzinstituts anzulegen, wirst Du viel Transparenz erfahren. Es wird klar aufgezeigt, für welche Projekte Deine Finanzen verwendet werden und wer Kredite und Zuschüsse erhält. Wer eine Umweltbank auswählt, zielt darauf ab, soziale, ethische und ökologische Projekte zu unterstützen und im Sinne der Nachhaltigkeit zu handeln.

Darüber hinaus zeigt sich allerdings auch, dass nachhaltige Banken durchaus in der Lage sind, mit den herkömmlichen Banken mitzuhalten. Sämtliche Features und Angebote klassischer Finanzinstitute können auch bei Ethikbanken in Anspruch genommen werden.

Jedoch zeichnen sich die Ökobanken durch einen hohen Kostenfaktor aus. Die Gebührenstruktur ist deutlich teurer, weswegen Du bei einer klassischen Bank einige Euros sparen kannst. Für die meisten Kunden fällt dies jedoch nicht ins Gewicht, weil die Gesellschaft und Umwelt unterstützt wird.

Es sollte auch erwähnt werden, dass nachhaltige Banken kein Filialnetz besitzen. Das bedeutet, dass der Kundenkontakt ausschließlich über Online Portale und Apps abläuft. Zu guter Letzt gelten die mangelnden Zinskonditionen als großer Nachteil der Ethikbanken.

Strengere Anlage- und Finanzierungsgrundsätze bei nachhaltigen Banken – In welche sozialen Anlagen fließt das Geld?

Die nachhaltigen Banken streben danach, dass problematische Finanzsystem, das lediglich auf Profit ausgelegt ist, von Grund auf zu modifizieren. Aus diesem Grund werden Investitionen im sozialen und ökologischen Bereich getätigt und zwielichtigen Unternehmen und Projekten die finanzielle Unterstützung vorenthalten. Nichtsdestotrotz ist auch die Ethikbank ein Finanzinstitut, das wirtschaftlich tätig sein muss. Im Allgemeinen investieren Ökobanken in folgende Kampagnen.

Wind- und Wasserkraftanlagen

Grünes Bauen

kirchliche und karitative Einrichtungen

Erneuerbare Energien und alternative Stromquellen

Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen

Bildungseinrichtungen

Nachhaltige Wirtschaft

Nachhaltige Banken Test

Wie bereits erwähnt, haben sich mittlerweile 14 Banken auf das soziale und nachhaltige Konzept spezialisiert.

Tomorrow Bank (Testsieger Girokonto)



Die Tomorrow Bank kann nicht wirklich zu den nachhaltigen Banken gezählt werden, da es sich ausschließlich um eine App handelt. Die Anwendung wurde 2018 auf den Markt gebracht und besitzt bereits einen Kundenstamm von mehr als 40.000 Mitgliedern. Die Zielgruppe der Tomorrow Bank ist hauptsächlich in der jungen Altersgruppe angesiedelt, die vom digitalen Zeitalter profitieren möchten.

Bei der Tomorrow Bank wird zwischen einem kostenpflichtigen und kostenlosen Girokonto ausgewählt. Ein Teil der Einnahmen und auch der Gebühren bei Kartennutzung werden weltweiten Klimaschutzorganisationen gespendet.

GLS Bank

Die GLS Bank – Gemeinschaftsbank für Leihen und Schenken – gilt als die Mutter der nachhaltigen Banken. Sie spezialisierte sich zuerst auf diesem Gebiet und ebnete den Nachzüglern den Weg. Kunden können von den üblichen Produkten profitieren und haben darüber hinaus allerdings auch die Möglichkeit, eine Filiale zu besuchen. Die Niederlassungen sind unter anderem in Großstädten wie Bochum, Frankfurt, München, Stuttgart und Hamburg angesiedelt. Im Vergleich zu den anderen ökologischen Banken in Deutschland können sich Kunden bei der GLS Bank einen persönlichen Beratungstermin geben lassen, um Konten anzulegen, Girokonten zu eröffnen, Kreditkarten ausstellen zu lassen und über die Altersvorsorge zu reden.

Im Vergleich zu den anderen Banken hebt sich die GLS Bank ab, indem sie zudem die Möglichkeit eröffnet hat, unentgeltlich Bargeld in den einzelnen Filialen einzahlen zu können. Wer Mitglied der GLS Bank werden möchte, kann außerdem in sehr jungen Jahren starten. Die Bank freut sich über die Mitgliedschaft von jungen Sparern und offeriert auch die Eröffnung von Erstkonten.

EthikBank

Die EthikBank zählt zur Volksbank Eisenberg eG und versteht sich selbst als ethisch-ökologische Direktbank. Aktuell kümmert sich die Bank um mehr als 20.000 Konten. Wenn auch Du mit dem Gedanken spielst, Dein Geld bei der EthikBank anzulegen, musst Du das 24. Lebensjahr erreicht haben. Als neuer Kunde profitierst du allerdings von einem speziellen Klimarabatt auf dem Girokonto. Für ein Jahr fallen dann nur Gebühren in Höhe von zwei Euro pro Monat an.

Besonders hervorzuheben ist, dass die EthikBank strenge Auswahlkriterien ihrer Projekte und Partner etabliert hat. So verweigern sie die Zusammenarbeit mit Organisationen, Staaten oder Betrieben, die in den Waffenhandel oder in die atomare Energiegewinnung verwickelt sind. Auch Kinderarbeit und Genmodifikationen sind ein absolutes No-Go.

Des Weiteren wird die Ethikbank auch als „gläserne Bank“ bezeichnet. Denn es herrscht vollständige Transparenz über die getätigten Investitionen. Beispielsweise wird in ökologische Bauprojekte investiert und die Gleichberechtigung der Frauen vorangetrieben.

Triodos Bank

Die Triodos Bank ist in Deutschland und vier weiteren europäischen Ländern vertreten. Sie entspringt der niederländischen Triodos-Stiftung und wurde 1980 ins Leben gerufen. Heutzutage vertrauen 720.000 Kunden der ganzen Welt auf die Dienste der Triodos Bank. Die Bank zielt darauf ab, langfristige Veränderungen durchzusetzen. Aus diesem Grund werden Projekte in den Bereichen Umwelt, Kultur, Bildung und Soziales gefördert.

Wenn Du Dich für ein Konto bei der Triodos Bank entscheidest, erhältst Du eine Kreditkarte mit MasterCard-Logo. Sie funktioniert beim Großteil der globalen Geldautomaten und auch im Einzelhandel ist ein kostenloses Abheben möglich.

Steyler Bank

Die Steyler Bank zählt zu den kirchlichen Banken. Sie wurde im Jahr 1964 von den Styler Missionaren gegründet und orientiert sich an ethischen Prinzipien. Sämtliche Erlöse, welche durch Kontoführungsgebühren, Zinsen etc. eingenommen werden, fließen in den Fond der römisch-katholoischen Ordensgemeinschaft. Die Gelder werden eingesetzt, um Energiesparmaßnahmen, Bildungsprojekte und ökologisches Bauen zu unterstützen.

UmweltBank

Die UmweltBank trägt den Beinamen „Deutschlands grünste Bank“ und fokussiert sich ausschließlich auf den ökologischen Aspekt der nachhaltigen Banken. So werden beispielsweise Zuschüsse für Aktionen im Sinne der Umwelt bereitgestellt. Leider ist es als Kunde bei der UmweltBank nicht möglich, ein Girokonto zu eröffnen.

Nachhaltige Banken der Stiftung Warentest

Stiftung Warentest hat sich ebenfalls mit den Thema „nachhaltige Banken“ befasst. Es wurden diejenigen Banken untersucht, die Tages- oder Festgeldangebote bereitstellen und ihren Fokus auf die Nachhaltigkeit gesetzt haben. Stiftung Warentest setzt voraus, dass die Ausschlusskriterien schriftlich fixiert sind und jährlich aktualisiert werden. Weiterhin sollte den Kunden klar sein, wie die Geldanlagen verwendet werden und welche Sparangebote zur Verfügung stehen.

Wie nachhaltig sind klassische Bankinstitute in Deutschland?

Schon vor der Finanzkrise begannen einige Banken in Deutschland, einen alternativen Ansatz zu verfolgen. Denn Atomgegner oder Anthroposophen hatten kein Interesse daran, die zweifelhaften Tätigkeiten der herkömmlichen Banken finanziell zu unterstützen. Aus diesem Grund etablierten sich bereits in den 60er-Jahren nachhaltige Banken. Die deutschen Banken, die zu den grünen Finanzinstituten gezählt werden können, sind unter anderem:

Die Triodos Bank

Die UmweltBank

Tomorrow Bank

EthikBank

GLS Bank

Wie bereits dargelegt, handelt es sich bei diesen Geldinstituten um angesehene Banken, die sich für den Schutz der Umwelt, die Einhaltung von ethischen und sozialen Werten und die Bildungsförderung einsetzen.

Wie nachhaltig ist die DKB?

Die Deutsche Kreditbank AG – kurz DKB – wird offiziell nicht zu den nachhaltigen Banken gerechnet. Nichtsdestotrotz orientiert sie sich ebenfalls an einigen grundlegenden Richtlinien der Ökobanken. So vermeidet die DKB beispielsweise den Kontakt zu Förderern der Rüstungs- und Atomindustrie. Zudem verwendet sie einen Teil der finanziellen Mittel, um dem Umweltschutz, Bildungs- und Pflegeeinrichtungen und gemeinnützigen Organisationen unter die Arme zu greifen. Außerdem ist hervorzuheben, dass die Deutsche Kreditbank im Bankenranking des WWF den ersten Platz belegte.

Wie nachhaltig ist die Sparkasse?

Während die grünen Banken ganz klar kommunizieren, wohin ihre Gelder fließen, ist dies bei den klassischen Finanzinstituten eher undurchsichtig. Die Sparkasse gibt zum Beispiel an, hauptsächlich mittelständische Unternehmen in der eigenen Region zu fördern. Dies ist zwar sehr positiv, doch es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Gelder auch für andere Zwecke verwendet werden.

Lohnt sich ein Bankwechsel und was muss man beachten?

In unserer heutigen Gesellschaft spielen Werte und Grundsätze eine wichtige Rolle. Das zeigt sich vor allem daran, dass Themen wie der Umweltschutz, die Rechte der Schwarzen und die Unterdrückung der Frauen immer mehr in den Medien präsentiert werden. Wer seinen Worten auch Taten folgen lassen möchte, sollte dementsprechend den Wechsel zu einer Ökobank anstreben.

Mit der Einführung des Zahlungskontengesetzes im Jahr 2016 ist der Bankwechsel auch schnell und einfach vollziehbar. Denn um die Übertragung der Daten und die bürokratischen Aspekte kümmert sich ausschließlich die grüne Bank. Deine Aufgabe ist es, ein passendes ethisches Bankinstitut herauszusuchen, das Deinen Ansprüchen begegnet.

Fazit & Bewertung – Nachhaltiges wirtschaften ist in der Gesellschaft angekommen

Es stimmt, dass herkömmliche Banken in Sachen Kundenservice und niedrigen Gebühren immer noch die Nase vorn haben. Trotzdem können die nachhaltigen Banken durchaus mit der Konkurrenz mithalten.

Darüber hinaus zeigen die gesellschaftlichen Bewegungen und Entwicklungen, dass das Konzept der Ökobanken immer gefragter ist. Mehr und mehr Menschen sehnen sich danach, die eigenen Werte auf sämtliche Bereiche des Lebens ausbreiten zu können. Dadurch wird klar, dass auch nicht die Finanzwelt von diesem Umdenken verschont bleiben wird. Es kann mit Sicherheit prognostiziert werden, dass grüne Banken in Zukunft eine größere Rolle spielen werden.