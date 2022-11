In der deutschen Finanzdienstleistungslandschaft etabliert sich nach und nach ein neues Produkt. Die Rede ist vom Minikredit mit extrem kurzer Laufzeit. Wer 150 oder 250 Euro benötigt, kann in der Regel nur einen Dispokredit in Anspruch nehmen. Ist dieser ausgeschöpft oder die Bank verweigert die Kontoüberziehung, wird es problematisch.

Die herkömmlichen Geschäftsbanken und Sparkassen haben ein Problem damit, ein Darlehen im dreistelligen Bereich mit Laufzeiten von beispielsweise 15 oder 30 Tagen auszureichen. Aufwand und Ertrag stehen für die Geldhäuser in keiner Relation zueinander. Diese Marktlücke haben nun drei Kurzzeitkredit-Anbieter geschlossen, die wir hier kurz vorstellen möchten.

Kurzzeitkredit Vergleich

Unser tabellarischer Kurzzeitkredit Vergleich mit Angaben zu Kreditlaufzeit, Kreditsumme und den Besonderheiten der einzelnen Anbieter.

Um weitere Informationen zu erhalten oder einen Minikredit zu beantragen bitte einfach auf das jeweilige Logo klicken.

Anbieter Kreditsumme minimal /

Kreditsumme maximal Laufzeit minimal /

Laufzeit maximal Besonderheiten

Vexcash.de 100€

–

3.000€

(Neukunden bis 500€) 7 Tage

–

30 Tage Überweisung innerhalb von 30 Minuten möglich.

Zahlung in zwei Raten möglich.

Cashper.de 100€

–

1.500€ 15 Tage

–

30 Tage Zusatzleistungen:

– Blitzüberweisung

– Direktentscheidung

Xpresscredit.de 50€

–

600€

(Neukunden bis 199€) 7 Tage

–

45 Tage Zusatzleistungen:

– Blitzüberweisung

Kurzzeitkredite mit Sofortauszahlung

Nicht zu 100 Prozent deckungsgleich, aber vom Prinzip her gestalten sich diese Kurzzeitkredite völlig identisch. Der Kreditantrag erfolgt natürlich online. Die Kreditlaufzeiten bewegen sich in der Spitze zwischen 45 und 60 Tagen (maximal 3 Monate), die maximalen Darlehenshöhen zwischen 600 und 1.000 Euro.Dabei unterscheiden die Anbieter zwischen Erstkunden und Bestandskunden. Die Darlehenssumme für Erstkunden liegt je nach Unternehmen deutlich unter dem maximalen Kreditbetrag, der an wiederholte Darlehensnehmer ausgezahlt wird. Der effektive Jahreszins spielt sich in der Größenordnung der Überziehungszinsen der Banken und Sparkassen ab und fällt, in absoluten Zahlen kalkuliert, im Vergleich zu den Kreditbeträgen marginal aus, wie die Berechnungsbeispiele belegen. Da die Kredite auch bei schwacher Schufa ausgezahlt werden, bieten sich hier unterschiedliche Ansätze zur Absicherung.

Wann kann ein Kurzzeitkredit eingesetzt werden?

Die Frage klingt im ersten Moment etwas absonderlich. Kurzzeitkredite werden ohne Zweckbindung ausgereicht und können für jede Verwendung genutzt werden. Das bedeutet, dass eine Kontoüberziehung ebenso kurzfristig ausgeglichen werden kann, wie die Ausnutzung eines Sonderangebotes im Elektrofachmarkt. Die Rückzahlung des Kurzzeitkredites erfolgt zum vereinbarten Datum inklusive der angefallenen Zinsen.

Wie erfolgt die Besicherung?

Die klassische Besicherung wäre natürlich die Gehaltsabtretung. Bei schwachen Bonitäten wünscht ein Anbieter beispielsweise einen Bürgen. Kann dieser nicht gestellt werden, bietet sich der Abschluss einer Bürgschaftsversicherung gegen einen kleinen Aufpreis an. Alles in allem wird deutlich, dass Expresskredite möglichst wenig Wert auf Formalien legen und die gesamte Abwicklung sehr schlank gehalten ist. In Bezug auf die Auszahlung erfolgt diese häufig noch am selben Tag.

Kurzzeitkredit Anbieter

Aktuell stellen drei Anbieter in Deutschland das Produkt Kurzzeitkredit bereit. Dabei handelt es sich um xpresscredit, cashper und vexcash. In unserem Test stellen wir sie mit ihren wesentlichen Konditionen vor.

cashper

cashper agiert als Tochterunternehmen der auf Malta ansässigen Novuum Bank Ltd., welches europaweit tätig ist.

Maximale Kreditsumme für Neu- und Bestandskunden gleichermaßen 600 Euro.

Mindestkreditsumme 100 Euro

Rückzahlung wahlweise nach 15 oder 30 Tagen

Mindestalter 21 Jahre

Mindesteinkommen 700 Euro netto

Zusatzdienstleistungen können kostenpflichtig hinzugebucht werden. Dazu zählen Direktentscheidung 19 Euro Bevorzugte Bearbeitung 35 Euro Blitzüberweisung 39 Euro Neukunden erhalten das Komplettpaket für einen Preis von 39 Euro. Bestandskunden können eine Zwei-Ratenzahlung vereinbaren. Der Mehrpreis dafür beläuft sich auf 39 Euro.

Standarddarlehen werden innerhalb von drei Werktagen bearbeitet und innerhalb von vier Werktagen nach Darlehenszusage ausgezahlt.

Kreditkosten in einer Tabelle für die möglichen Beträge sehr übersichtlich dargestellt.

Weitere Informationen und Kurzzeitkredit beantragen in Deutschland: www.cashper.de

Weitere Informationen und Kurzzeitkredit beantragen in Österreich: www.cashper.at

Vexcash

Die Vexcash AG ist in Berlin angesiedelt und kooperiert mit der net m Privatbank 1891.

Maximale Kreditsumme 1.000 Euro

Mindestkreditbetrag 100 Euro

Laufzeit zwischen 7 und 30 Tagen

Normale Bearbeitungsdauer zwei Tage, Überweisung innerhalb von 24 Stunden nach Zusage.

Überweisung innerhalb von 30 Minuten möglich gegen Aufpreis. Unterlagen müssen allerdings bis 11 Uhr am selben Werktag vorliegen.

Tilgung zum vereinbarten Stichtag in einer Summe bestehend aus Zinsen und Kreditbetrag.

Gegen Aufpreis kann das Darlehen in zwei Raten zurückgeführt werden.

Weitere Informationen und Kurzzeitkredit beantragen: www.vexcash.de

Vexcash bietet darüber hinaus für schwächere Bonitäten ein zusätzliches Bonitätszertifikat auch für andere Darlehensgeber an, welches die Kreditwürdigkeit rein in Bezug auf Kurzzeitkredite berücksichtigt. Das Kreditausfallrisiko muss bei diesen Krediten anders betrachtet werden, als bei Darlehen mit mehrjähriger Laufzeit. Es gibt allerdings keine Belege dafür, dass andere Unternehmen dieses Zertifikat anerkennen.

xpresscredit

Bei xpresscredit handelt es sich um eine Tochter der Ferratum GmbH mit Sitz in Berlin. Xpresscredit war der erste Anbieter für Kurzzeitkredite in Deutschland. Das Angebot in der Übersicht:

Für Neukunden Kredite bis 199 Euro

Ab dem zweiten Kredit bis zu 600 Euro möglich

Mindestkreditsumme 50 Euro

Laufzeit zwischen 7 und 45 Tagen

Kostenpflichtige Expressüberweisung für Geldeingang am selben Tag, sonst 24 – 48 Stunden

Bei Bedarf Kreditausfallbürgschaft durch Ferratum GmbH

Weitere Informationen und Kurzzeitkredit beantragen: www.xpresscredit.de

Kurzzeitkredit ohne SCHUFA

Wie oben bereits kurz bemerkt können alle Kurzzeitkredite auch trotz negativer Schufa Einträge beantragt werden. Sie sind deshalb eine gute Möglichkeit, auch bei Problemen mit der Bonität einen kleinen Sofortkredit zu erhalten.

Eine Kreditanfrage für einen Minikredit hat zudem keinen Einfluss auf den Schufa-Score.

Kurzzeitkredit Privat

Privatkredit-Portale wie auxmoney oder maxda bieten auch Kurrzeitkredite von privat für privat an.

Fazit

Kurzzeitkredite mit Sofortauszahlung oder auch Minikredite eignen sich hervorragend, um kurzfristige Liquiditätsengpässe zu überbrücken. Im Gegensatz zu einem Dispo bieten sie den Vorteil des festen Rückzahlungstermins, sodass die klassische Kreditspirale, das Hinauszögern der Rückzahlung in Verbindung mit weiteren Kontoüberziehungen, umgangen wird.

Die Abwicklung erfolgt rasch, Auszahlungen des Kurzzeitkredites sind sogar sofort bzw. am selben Tag möglich. Der Zinssatz liegt natürlich über dem eines klassischen Ratenkredites, bewegt sich jedoch auf dem durchschnittlichen Niveau der hiesigen Dispozinsen. Wer „mal eben rasch“ Geld braucht, ist mit einem Kurzzeitkredit durchaus gut beraten.