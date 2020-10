Der Name „Schweizer Kredit“ gibt schon reichlich Auskunft darüber, wo diese Darlehen herkommen, aus der Schweiz. Allerdings geht mit diesen Kredite noch etwas anderes einher, weshalb sie in Deutschland auch unter einem anderen Namen bekannt sind. Schweizer Kredite bedürfen weder einer Schufa-Anfrage, noch erfolgt ein Schufa-Eintrag. Vielen Verbrauchern sind diese Darlehen auch unter dem Begriff „Kredit ohne Schufa“ bekannt.

Schweizer Kredit ohne Vorkosten für Deutsche, Rangliste 2020 Hier finden Sie die vier momentan besten deutschen Vermittler für einen Kredit von Schweizer Banken trotz negativer SCHUFA und ohne Vorkosten. Die Erfahrungen mit diesen Anbietern sind größtenteils sehr gut. Für weitere Informationen und den Online-Kreditantrag bitte einfach auf das entsprechende Logo klicken. Die Anfrage ist bei allen Anbietern kostenlos und unverbindlich .

Die Anfrage ist bei allen Anbietern . Es kann sich daher lohnen, bei mehreren Anbietern eine Kreditanfrage zu stellen.

Vergleich

# Anbieter Zinsen Laufzeit Maximalsumme 1. Top-Empfehlung

Testsieger



www.bon-kredit.de

ab 4,9% 12 - 120 Monate Bis 100.000€ 2. Empfehlung



www.maxda.de

ab 3,99% individuell Bis 5.000€ 3.

www.credicom.de

individuell 12 - 120 Monate Bis 300.000€ 4.

www.creditolo.de

12% 40 Monate 3.500€ oder 5.000€

Seriösität

Krediten ohne Schufa heftete über lange Jahre der Stallgeruch des Unseriösen an. Dubiose Vermittler nutzten die schwache Bonität von potenziellen Darlehensnehmern aus, verlangten horrende Gebühren und Vorkosten im Vorfeld oder drängten auf den Abschluss unsinniger Versicherung. Ein Darlehen erhielten die Kunden trotzdem nicht.

Seriöse Darlehensvermittler verlangen keinerlei Gebühren von den Darlehensnehmern, sondern finanzieren sich rein durch die Provision. Wer im Rahmen eines Kreditvergleiches ein Angebot für einen Schweizer Kredit findet, kann davon ausgehen, dass es sich um ein seriöses Angebot handelt.

Schweizer Kredit schufafrei – Voraussetzungen

Nur weil kein Schufa-Eintrag stattfindet, heißt es nicht, dass die eidgenössischen Geldgeber keine Anforderungen an die Darlehensnehmer stellen. Um einen schufafreien Kredit zu erhalten, müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein:

Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland

Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland Bankverbindung in Deutschland

Bankverbindung in Deutschland Volljährigkeit

Volljährigkeit Einkommensnachweis

Einkommensnachweis Sicherheiten

Bei den Sicherheiten greifen die Schweizer Kreditbanken am Liebsten, analog zu den deutschen Banken, auf eine Gehaltsabtretung zurück. Abtretung anderer Sicherheiten sind aber ebenfalls möglich. Einen Schweizer Kredit ohne Einkommensnachweis zu erhalten ist in aller Regel nicht möglich.

Schnelle Auszahlung und Sofortzusage

Die Auszahlung des Darlehens nach Genehmigung erfolgt völlig anonym auf das Girokonto des Kunden oder in bar per Post.

Die Konditionen für diese Kredite ohne Schufa liegen leicht über den Zinsen, die in Deutschland erhoben werden, weichen aber bei Weitem nicht so weit ab, wie man dies vermuten könnte.

Für wen kommt ein Schweizer Kredit ohne Vermittler Online infrage?

Es ist ein Trugschluss, dass nur Verbraucher mit schwacher Bonität, die in Deutschland kein Geld mehr erhalten, einen schufafreien Kredit aus der Schweiz aufnehmen. Unstrittig, diese Zielgruppe steht natürlich in den vorderen Reihen.

Selbstständige haben in Deutschland aufgrund der nicht möglichen Gehaltsabtretung ebenfalls Probleme, einen Ratenkredit zu erhalten. Die deutschen Banken setzen bei Konsumentenkrediten auf schlanke Arbeitsprozesse. Eine Prüfung der Sicherheiten, die über eine Gehaltsabtretung hinausgeht, ist häufig zu viel Aufwand. In der Schweiz ist dagegen die Stellung von Sicherheiten, beispielsweise in Form einer abgetretenen Lebensversicherung oder dem Eintrag einer Grundschuld, leichter möglich.

Es gibt aber auch noch eine dritte Gruppe von Kreditnehmern, die auf einen Schweizer Kredit zurückgreifen. Angenommen, ein Darlehensnehmer plant eine größere Anschaffung oder eine Baufinanzierung zu einem späteren Zeitpunkt. Gleichzeitig möchte er aber eine kleine Anschaffung finanzieren. Um sich die Bonität, und damit die Zinsen, für den späteren großen Kredit nicht zu verschlechtern, bietet sich eine Schweizer Kreditbank als Alternative für das „Darlehen nebenbei“ ebenfalls an.

Rentner

Auch Rentner können ein Geld von einem der Anbieter aus der oben stehenden Liste beantragen.

Erfahrungen

Schufafreier Schweizer Kredit Erfahrungen

In unserem Test haben wir gute Erfahrungen mit den Testsiegern Bon Kredit und Maxda gemacht. Auch die Erfahrungsberichte von Kunden sind überwiegend positiv.