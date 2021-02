Pfando Erfahrungen und Bewertung

Wenn Sie in Geldnot sind und eine schnelle, unkomplizierte Lösung her muss, dann ist Pfando‘s cash & drive vielleicht die richtige Lösung für Sie!

In diesem Artikel erfahren Sie alles über die Vor- und Nachteile von cash & drive, wie man den Service von Pfando nutzt und für wen die Weiterfahr-Option geeignet ist.

Was ist cash & drive von Pfando – die Weiterfahr-Option?

Pfando ist der Marktführer für cash & drive-Lösungen. Das Berliner Unternehmen besteht seit 10 Jahren und ist mit über 25 Filialen in ganz Deutschland vertreten.

cash & drive ist eine Kredit-Alternative und bedeutet, dass Sie eine Auszahlung für das Auto erhalten und das Auto gegen eine monatliche Mietgebühr weiterfahren können. Alles weitere erklärt der Berater in der Filiale im direkten Gespräch.

Geld bekommen ohne Schufa-Check? Schnell und unkompliziert mit Pfando

Für die Nutzung von Pfando ist weder ein Einkommensnachweis noch ein guter Schufa-Wert notwendig. Da es sich bei dem cash & drive-Angebot um eine Kredit-Alternative handelt, werden auch keine Sicherheiten verlangt.

Um den cash & drive-Service zu nutzen, brauchen Sie lediglich ein Fahrzeug, das die Zulassung für die Straße besitzt und mindestens noch einen Wert von 3.500 Euro hat.

So läuft der cash & drive-Service bei Pfando ab

Zunächst muss in der Filiale in Ihrer Nähe ein Termin vereinbart werden. Dies dient der Diskretion für jeden einzelnen Kunden und wahrt die Privatsphäre.

Zu dem Termin müssen alle erforderlichen Unterlagen und das Fahrzeug, mit dem Sie den cash & drive-Service nutzen wollen, mitgebracht werden. Dazu zählen der Fahrzeugbrief, der Fahrzeugschein, die Zweitschlüssel, die Versicherungsunterlagen und Ihr Personalausweis.

Bei dem Termin in der Pfando-Filiale prüft das geschulte Personal die Unterlagen und beantwortet alle Fragen zu dem Vertrag, dem Service und dem Vorgehen.

Haben Sie den Vertrag unterschrieben, erhalten Sie sofort das Bargeld und können das Fahrzeug weiterhin fahren.

Welche Fahrzeuge kann man für den Pfando-Service nutzen?

Den Pfando-Service cash & drive können Sie mit jeder Art Fahrzeug nutzen, solange es eine Zulassung für die Straße hat. Nachfolgend eine Liste der Fahrzeugarten, mit denen Sie den cash & drive-Service nutzen können:

Autos

Wohnmobile

Motorräder

LKW

Landwirtschaftliche Nutzfahrzeuge

Oldtimer

Baufahrzeuge mit Straßenzulassung

Foodtrucks

Erfahrungen: Das sind die Vorteile von Pfando

Der schnelle und unkomplizierte cash & drive-Service von Pfando hat folgenden Vorteile:

Bargeld innerhalb einer Stunde

Erhalt der Mobilität

Diskret, direkt und unbürokratisch

Deutschlandweite Filialen

Erreichbarkeit 24/7

Geprüfte Verträge

Geschultes Personal

Ohne Schufa-Check

Was Sie für Pfando cash & drive bereithalten müssen

Haben Sie einen Termin in einer Pfando-Filiale vereinbart, dann müssen Sie zum Abschluss des Vertrages mit Pfando einige Unterlagen bereithalten. Diese Unterlagen werden von dem geschulten Personal in der Filiale geprüft. Eine Liste der Pfando-Filialen finden Sie auf der Webseite. Nachfolgend sind alle Unterlagen aufgeführt, die Sie bereithalten müssen:

Fahrzeugbrief

Fahrzeugschein

Zweitschlüssel

Versicherungsunterlagen

Personalausweis oder Pass

Führerschein

Wichtig ist, dass Sie Ihre aktuelle Meldeadresse vorweisen können. Dies können Sie mit einem gültigen Personalausweis oder einer Meldebestätigung tun.

Eine vollständige Liste der erforderlichen Unterlagen finden Sie auf Pfandos Webseite.

Ein speziell geschulter Pfando-Mitarbeiter wird bei dem Termin den Wert Ihres Fahrzeuges schätzen. Deshalb müssen Sie unbedingt mit dem Fahrzeug zum Termin erscheinen, mit dem Sie den Pfando-Service nutzen wollen. Bei Fragen steht der Pfando-Berater bereit und klärt alle offenen Fragen mit Ihnen.

Pfando Standorte

Damit Sie als Kunde keine weiten Strecken zu fahren haben, hat Pfando mehr als 25 Standorte und Filialen in ganz Deutschland. Daher können Sie für den Termin eine Filiale in Ihrer Nähe wählen, zu der Sie das Fahrzeug mitbringen, mit dem Sie den cash & drive-Service nutzen wollen.

Pfando-Filialen finden Sie in:

Berlin

Bielefeld

Brauchschweig

Bremen

Dortmund

Duisburg

Düsseldorf

Erfurt

Essen

Frankfurt

Hamburg

Hannover

Ingolstadt

Kassel

Kiel

Köln

Leipzig

Mannheim

Mönchengladbach

München

Nürnberg

Saarbrücken

Stuttgart

Wiesbaden

Rückruf in drei Schritten erhalten

Wollen Sie den cash & drive-Service von Pfando nutzen, dann können Sie ganz bequem unser neues Kontaktformular nutzen. Dort geben Sie Hersteller und Modell Ihres Fahrzeugs ein, sowie das Jahr der Erstzulassung. Ebenfalls können Sie in dem Formular angeben, wie hoch die Summe sein soll, die Sie für das Fahrzeug bekommen wollen. Nach diesen ersten Angaben können Sie im zweiten Schritt die Pfando-Filiale in Ihrer Nähe auswählen. In einem dritten Schritt können Sie Pfando mitteilen, wie Sie kontaktiert werden wollen und eine E-Mail-Adresse, eine Telefonnummer sowie Ihren Namen hinterlassen. Wenn Sie dann das Formular mit „Absenden“ an Pfando übermittelt haben, wird sich ein Mitarbeiter mit einem Terminvorschlag bei Ihnen melden.

Pfando – FAQ

Wenn Sie noch auf die Schnelle ein paar Informationen zu Pfandos Service nachschauen wollen, haben wir hier für Sie einige der häufigsten Fragen zusammengestellt.

Wie geht Pfando? Pfandos cash & drive-Service nutzen Sie einfach und unbürokratisch, indem Sie einen Termin über das Kontaktformular vereinbaren. Zu dem Termin in der Filiale Ihrer Wahl bringen Sie sowohl das Fahrzeug mit, mit dem Sie den Service nutzen wollen, als auch die erforderlichen Unterlagen. Bei dem Termin in der Pfando-Filiale besprechen Sie mit unserem geschulten Personal die Formalitäten und unterzeichnen den Vertrag.

Was ist der Vorteil von Pfando? Der Service von Pfando ist schnell und unkompliziert zu nutzen. Schon 60 Minuten nach Ihrem Termin in der Pfando-Filiale halten Sie Bargeld in der Hand und erhalten sich trotzdem die Mobilität. Der Service von Pfando ist äußerst diskret und unbürokratisch. Der Service ist ohne Schufa-Prüfung nutzbar. Pfando ist bundesweit mit mehr als 25 Standorten vertreten und damit auch immer in Ihrer Nähe zu finden. Über unser Kontaktformular erreichen Sie unser geschultes Personal 24/7. In unserer Filiale erläutern unsere Mitarbeiter unsere geprüften Verträge eingehend und beantworten alle Ihre Fragen.

Wie bekomme ich einen Termin bei Pfando? Sie können einen Termin über das Kontaktformular von Pfando vereinbaren. Hier können Sie auch schon die Pfando-Filiale in Ihrer Nähe auswählen. Selbstverständlich erreichen Sie Pfando auch über der auf der Website angezeigten Telefonnummer per Anruf, WhatsApp oder Sie lassen sich im Live-Chat sofort beraten.

Wie hoch sind die Kosten bei Pfando? Die Kosten richten sich nach dem Wert des Fahrzeugs. Diese Frage klären unsere geschulten Mitarbeiter gerne beim Termin in der Filiale mit Ihnen. Genießen Sie bei Pfando absolute Flexibilität: kurze Vertragslaufzeit, keine versteckten Kosten. Nach dem ersten Monat erfolgt die Abrechnung bei Pfando auf den Tag genau.

Wie lange kann ich Pfando nutzen? Die Nutzung von Pfandos cash & drive-Service ist auf sechs Monate begrenzt. Ihnen steht es allerdings frei, den Service von Pfando öfter zu nutzen. In den Pfando Filialen oder unter der Hotline erwarten Sie geschulte Mitarbeiter, die Ihnen gerne Ihre Fragen zu den Vertragslaufzeiten beantworten.